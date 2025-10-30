Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Wohnimmobilien
  4. Penthouse
  5. Garten

Penthousewohnung mit Garten kaufen in Kroatien

Opcina Okrug
12
Grad Umag
3
Penthouse in Trau, Kroatien
Penthouse
Trau, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 3/3
Luxuriöses Duplex-Penthouse im zweiten Stock, große Terrasse, 2 Parkplätze, Gemeinschaftspoo…
$728,202
Penthouse in Seget Donji, Kroatien
Penthouse
Seget Donji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Wir verkaufen die Penthouse-Wohnung S9 im vierten Stock eines Wohngebäudes, 100 Meter vom Me…
$837,008
Immobilienangaben in Kroatien

