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Penthouse in Zaton, Kroatien
Penthouse
Zaton, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
In Zaton, a peaceful Dalmatian location just 15 kilometers from Zadar, there is an exclusive…
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Penthouse in Zaton, Kroatien
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Zaton, Kroatien
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Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 208 m²
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In Zaton, einer ruhigen dalmatinischen Lage nur 15 Kilometer von Zadar entfernt, gibt es ein…
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