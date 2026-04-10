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Penthäuser in Krk, Kroatien

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Penthouse in Krk, Kroatien
Penthouse
Krk, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 121 m²
An exclusive penthouse is for sale, located in a quiet area in the town of Krk, at the top o…
$1,10M
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