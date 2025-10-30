Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Penthäuser mit Swimmingpool in Kroatien

Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/3
Wir verkaufen Penthouse-Wohnung S8 im zweiten Stock mit Dachterrasse, Okrug Gornji, Insel Ci…
$382,940
Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/3
Wir verkaufen eine Penthouse-Wohnung mit Dachterrasse, S7, 250 Meter vom Meer und Strand ent…
$560,244
Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/3
Wir verkaufen eine Penthouse-Wohnung mit Dachterrasse, S8, 250 Meter vom Meer und Strand ent…
$521,872
Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/3
Wir verkaufen Penthouse-Wohnung S7 im zweiten Stock mit Dachterrasse, Okrug Gornji, Insel Ci…
$482,609
Penthouse in Trau, Kroatien
Penthouse
Trau, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 3/3
Luxuriöses Duplex-Penthouse im zweiten Stock, große Terrasse, 2 Parkplätze, Gemeinschaftspoo…
$728,202
Penthouse in Seget Donji, Kroatien
Penthouse
Seget Donji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Wir verkaufen die Penthouse-Wohnung S9 im vierten Stock eines Wohngebäudes, 100 Meter vom Me…
$837,008
Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2
Wir verkaufen die Penthouse-Wohnung S6 mit Dachterrasse im zweiten Stock eines Neubaus in Ok…
$582,655
Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen die Penthouse-Wohnung S6 mit Dachterrasse im zweiten Stock eines Neubaus in Ok…
$440,487
Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/2
Wir verkaufen eine Penthouse-Wohnung S5 im zweiten Stock mit Dachterrasse, Panoramablick, Ge…
$250,806
Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Stockwerk 2
Wir verkaufen die Penthouse-Wohnung S9 mit Dachterrasse im zweiten Stock eines Neubaus in Ok…
$581,499
