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Penthäuser in Opcina Okrug, Kroatien

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16 immobilienobjekte total found
Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Stockwerk 2
Wir verkaufen die Penthouse-Wohnung S9 mit Dachterrasse im zweiten Stock eines Neubaus in Ok…
$581 499
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2
Wir verkaufen die Penthouse-Wohnung S6 mit Dachterrasse im zweiten Stock eines Neubaus in Ok…
$582 655
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen ein Penthouse-Apartment (S5) im zweiten Obergeschoss, nur 200 Meter vom Meer u…
$348 362
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Wir verkaufen ein Penthouse mit Dachterrasse (S13) im dritten Obergeschoss eines Neubauproje…
$527 270
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen ein Penthouse-Apartment mit Dachterrasse (S8) im dritten Stock eines Neubaus i…
$585 856
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3
Wir bieten mehrere Wohnungen in einem Neubauprojekt in Okrug Gornji auf der Insel Čiovo zum …
$605 472
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Wir verkaufen ein luxuriöses Penthouse-Apartment (S3) im zweiten Obergeschoss mit Dachterras…
$736 064
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen die Penthouse-Wohnung S6 mit Dachterrasse im zweiten Stock eines Neubaus in Ok…
$440 487
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2/2
Luxus-Penthouse-Wohnung mit Dachterrasse S3 Wir verkaufen eine luxuriöse Penthouse-Wohnun…
$629 216
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/2
Wir verkaufen eine Penthouse-Wohnung S5 im zweiten Stock mit Dachterrasse, Panoramablick, Ge…
$250 806
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/3
Wir verkaufen Penthouse-Wohnung S8 im zweiten Stock mit Dachterrasse, Okrug Gornji, Insel Ci…
$382 940
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/3
Penthouse-Wohnung mit Dachterrasse zu verkaufen im dritten Stock S10 in einem neuen Gebäude …
$469 219
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/3
Wir verkaufen eine Penthouse-Wohnung mit Dachterrasse, S8, 250 Meter vom Meer und Strand ent…
$521 872
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/3
Wir verkaufen eine Penthouse-Wohnung mit Dachterrasse, S7, 250 Meter vom Meer und Strand ent…
$560 244
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3/3
Wir verkaufen eine Penthouse-Wohnung S7 mit Dachterrasse, dritter Stock, Okrug Gornji auf de…
$404 577
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/3
Wir verkaufen Penthouse-Wohnung S7 im zweiten Stock mit Dachterrasse, Okrug Gornji, Insel Ci…
$482 609
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Immobilienangaben in Opcina Okrug, Kroatien

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