Penthäuser mit Garage in Kroatien

3 immobilienobjekte total found
Penthouse in Trau, Kroatien
Penthouse
Trau, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 3/3
Luxuriöses Duplex-Penthouse im zweiten Stock, große Terrasse, 2 Parkplätze, Gemeinschaftspoo…
$728,202
Penthouse in Seget Donji, Kroatien
Penthouse
Seget Donji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Wir verkaufen die Penthouse-Wohnung S9 im vierten Stock eines Wohngebäudes, 100 Meter vom Me…
$837,008
Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2
Wir verkaufen die Penthouse-Wohnung S6 mit Dachterrasse im zweiten Stock eines Neubaus in Ok…
$582,655
Immobilienangaben in Kroatien

