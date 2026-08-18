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Wohnimmobilien in Opcina Podstrana, Kroatien

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22 immobilienobjekte total found
Villa in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Villa
Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 315 m²
Exklusive Luxusvilla mit Panoramablick auf das Meer in der Nähe von Split - Modernes Neubauw…
$2,16M
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Villa in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Villa
Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 320 m²
Luxusvilla zum Verkauf in der Nähe von Split – Atemberaubender Meerblick und modernes Design…
$1,89M
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Villa in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Villa
Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Fläche 300 m²
Zum Verkauf steht eine Villa mit unglaublichem Meerblick und enormem Investitionspotenzial, …
$743,373
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Villa
Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Luxusvilla zum Verkauf in Kroatien – Panoramablick auf das Meer in der Nähe von SplitDiese a…
Preis auf Anfrage
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Haus 5 Schlafzimmer in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 303 m²
Standort: Podstrana Gebaut: 2023 Meer: 1 km Flughafen: 30 km Split Center: 10 km Innenr…
$2,18M
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Villa in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Villa
Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 328 m²
Diese moderne Luxusvilla zum Verkauf verkörpert das Wesen des mediterranen Lebens und ist pe…
$1,92M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Villa
Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Nur wenige Kilometer außerhalb von Split, in einer ruhigen mediterranen Umgebung, umgeben vo…
$1,94M
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Wohnung in Strozanac Gornji, Kroatien
Wohnung
Strozanac Gornji, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1
Modern new building in Podstrana, apartment B2-1. floor In one of the quieter locations in P…
$189,323
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gornja Podstrana, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gornja Podstrana, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
$305,175
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gornja Podstrana, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gornja Podstrana, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
$180,331
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Wohnung 2 zimmer in Strozanac Gornji, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Strozanac Gornji, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Modern new building in Podstrana, apartment B1-ground floor In one of the quieter locations …
$291,181
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Haus in Grljevac, Kroatien
Haus
Grljevac, Kroatien
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Podstrana, Split area, Exclusive 180 degrees seaview private 4BDR oasis with pool and amenit…
$1,88M
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Haus 3 zimmer in Zminjaca, Kroatien
Haus 3 zimmer
Zminjaca, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 303 m²
Podstrana, Einfamilienhaus mit einer Gesamtfläche von 303 m2 auf einem Grundstück von 551 m2…
$484,458
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Wohnung 3 zimmer in Strozanac Gornji, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Strozanac Gornji, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Stockwerk 2
Modern new building in Podstrana, apartment A4-2. floor In one of the quieter locations in P…
$359,825
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Haus 2 zimmer in Sveti Martin, Kroatien
Haus 2 zimmer
Sveti Martin, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
House with swimming pool and spectacular sea view, Donja Podstrana Discover your own corner …
$608,935
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Wohnung 2 zimmer in Strozanac Gornji, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Strozanac Gornji, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Modern new building in Podstrana, apartment A1-ground floor In one of the quieter locations …
$271,253
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Haus 15 zimmer in Sveti Martin, Kroatien
Haus 15 zimmer
Sveti Martin, Kroatien
Zimmer 15
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 861 m²
Podstrana, freistehendes Kaskadenhaus mit einer Wohnfläche von ca. 130m2 auf 5 Etagen, einer…
$2,88M
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Wohnung 2 zimmer in Sveti Martin, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Sveti Martin, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Podstrana, Neubau, Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von ca. 60 m² + Terrasse von 6,74 m²…
$322,972
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Wohnung 3 zimmer in Strozanac Gornji, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Strozanac Gornji, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
Stockwerk 2
Modern new building in Podstrana, apartment B4-2. floor In one of the quieter locations in P…
$365,361
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gornja Podstrana, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gornja Podstrana, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
$174,914
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gornja Podstrana, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gornja Podstrana, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
$313,563
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gornja Podstrana, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gornja Podstrana, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
$327,919
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Immobilienangaben in Opcina Podstrana, Kroatien

mit Terrasse
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Luxuriös
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