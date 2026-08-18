Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Opcina Podstrana
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Opcina Podstrana, Kroatien

;
2 Zimmer
3
11 immobilienobjekte total found
Wohnung in Strozanac Gornji, Kroatien
Wohnung
Strozanac Gornji, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1
Modern new building in Podstrana, apartment B2-1. floor In one of the quieter locations in P…
$189,323
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Gornja Podstrana, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gornja Podstrana, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
$305,175
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Gornja Podstrana, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gornja Podstrana, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
$180,331
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 zimmer in Strozanac Gornji, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Strozanac Gornji, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Modern new building in Podstrana, apartment B1-ground floor In one of the quieter locations …
$291,181
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Strozanac Gornji, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Strozanac Gornji, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Stockwerk 2
Modern new building in Podstrana, apartment A4-2. floor In one of the quieter locations in P…
$359,825
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Strozanac Gornji, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Strozanac Gornji, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Modern new building in Podstrana, apartment A1-ground floor In one of the quieter locations …
$271,253
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Sveti Martin, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Sveti Martin, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Podstrana, Neubau, Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von ca. 60 m² + Terrasse von 6,74 m²…
$322,972
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Strozanac Gornji, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Strozanac Gornji, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
Stockwerk 2
Modern new building in Podstrana, apartment B4-2. floor In one of the quieter locations in P…
$365,361
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Gornja Podstrana, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gornja Podstrana, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
$174,914
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Gornja Podstrana, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gornja Podstrana, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
$313,563
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Gornja Podstrana, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gornja Podstrana, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
$327,919
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Opcina Podstrana, Kroatien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen