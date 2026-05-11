Wohnung in einem Neubau Time square 11 in BKK3, Phnom Penh

Time Square 11, auch als Time Castle XI bekannt, stellt die nächste Generation des städtischen Lebens im Herzen von BKK3 dar. Entwickelt von dem renommierten Megakim World Corp, ist diese 39-stöckige zeitgenössische Ikone für diejenigen, die die lebendige Mischung aus internationalen und lokalen Kulturen erleben wollen, die Phnom Penh heute definiert. Es bietet eine einzigartige Gelegenheit, neben dem Premium BKK1 Bezirk zu leben und viel erschwinglicher Eintrittspreise zu genießen, im Wesentlichen die doppelte Wert für Ihre Investition.



Das Gebäude verfügt über ein anspruchsvolles architektonisches Design mit einer Sky-Brücke, die durch die Struktur fließt, was zu einer spektakulären Sammlung von Dachterrassenanlagen führt. Das Projekt ist sorgfältig geplant, um Wohn-, Park- und Freizeitbereiche für maximalen Komfort und Sicherheit zu trennen.



Bodenverteilung und Infrastruktur:



* Erdgeschoss: Elegante Hauptlobby und Empfangsbereich.

* Böden 2 bis 6: Fünf dedizierte Ebenen der sicheren Parkplatz.

* Böden 7 bis 39: Wohnraum "Klassische Böden" mit stilvollen 1 und 2 Schlafzimmer-Einheiten.

* Dach (RF): Eine Premium-Anlage-Hub mit einer Sky-Lounge, Sky-Pool, Sky-Fitness, Sky-Yacht, Kinderzimmer, Pool-Lounge und Inseldeck.



Die Wohneinheiten sind von globalen Luxusmarken inspiriert und bieten eine Vielzahl von Größen für unterschiedliche Investitions- und Lifestyle-Anforderungen:



* Hermes Einheiten (2 Schlafzimmer): Das Flaggschiff Wohnangebot mit geräumigen 2-Zimmer-Layouts auf 75 qm

* Chanel Units (1 Schlafzimmer): Premium 1-Schlafzimmer mit 50 Quadratmetern Wohnfläche.

* Prada Einheiten (1 Schlafzimmer): Komfortable und stilvolle 1-Zimmer-Designs auf 45 Quadratmetern.

* Gucci Units (1 Schlafzimmer): Effiziente 1-Zimmer-Optionen auf 38 Quadratmetern.

* Dior Units (1 Schlafzimmer): Gemütliches und modernes 1-Schlafzimmer mit 35 Quadratmetern.



Investment Highlights:



* Prime BKK3 Standort mit hoher Mietanforderung und begrenztem High-Risiko-Wettbewerb im unmittelbaren Bereich.

* Komplette Auswahl an Lifestyle-Annehmlichkeiten, darunter ein 39. Stock-Pool und ein Fitnessstudio mit Panoramablick auf die Stadt.

* Starker Entwickler-Track-Record mit einer 100-prozentigen Abschlussquote bei allen bisherigen Time Square Projekten.

* Flexible Zahlungsbedingungen und strategische Positionierung für Kapitalaufwertung.



Ganz gleich, ob Sie eine Investition mit hohem Ertrag oder ein modernes Zuhause in einer Nachbarschaft suchen, die nie schläft, Time Square 11 bietet das perfekte Gleichgewicht von Luxus, Lage und Erschwinglichkeit.



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