  3. Wohnkomplex LE CONDE vysota roskosi v serdce Pnompena

Phnom Penh, Kambodscha
von
$96,952
MwSt.
4
ID: 33357
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.02.26

Standort

  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    43

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

LE CONDÉ BKK1 - ein erstklassiger Wolkenkratzer im Zentrum von Phnom Penh
SMART HOME • Freehold • Garantiertes Einkommen 8% pro Jahr

Moderne Residenz in der prestigeträchtigsten Gegend der Hauptstadt Kambodscha - BKK1.
Statusstandort, hohes Serviceniveau und starkes Investitionspotenzial.

Standort - BKK1
Das Hauptgeschäfts- und diplomatische Zentrum der Stadt: Botschaften, Geschäftszentren, Restaurants, internationale Schulen und Einkaufsgalerien.

Über das Projekt
• 43 Etagen • 1080 Ferienwohnungen
• Eigentumsformat: Freehold (100% Eigentum)
• Lieferung: I Quartal 2025
• Management: International Management Company

️ Ausstattung der Wohnungen
Komplette Oberflächen und Möbel
Smart Home System von Xiaomi
Panoramafenster
Premium-Materialien und Engineering

Infrastruktur des Luxusniveaus
• Pool und Skybar
• Fitnesszone und Yoga-Raum
• Lounge- und Konferenzräume
• Grüne Gärten
• Conciergeservice
• Tiefgarage

Investitionsvorteile
Das Zentrum der Hauptstadt - stabile Nachfrage zur Miete
Garantiertes Einkommen 8% pro Jahr
Hohe Liquidität der Wohnungen
Besondere Lose

Los 1
12. Stock • Studio • Nord
41.01 m2 (wohnhaft 30.76 m2)

Preis: ab $96,952

Los 2
12 Etage • 1 Schlafzimmer • Nord
60,95 m2 (wohnhaft 45,71 m2)

Preis: ab $130,136

Los 5
25 Stock • mit 2 Schlafzimmern • Osten
74,33 m2 (wohnhaft 55,75 m2)

Preis: ab $196,165


Bedingungen für Sonderpreise
Sonderpreise gelten für:
einmalige Zahlung oder Installation bis 12 Monate

Relevanz der Preise und der Verfügbarkeit von Losen bei der Anwendung.


Übernahme der Transaktion
• Vollständige rechtliche Vertretung
• Einnahmen
• Mietunterstützung
• Arbeiten direkt an Projektpreisen

Kontaktieren Sie mich für Beratung und die beste Option.
Premium Immobilien im Zentrum von Phnom Penh ist ein begrenztes Marktsegment.

Standort auf der Karte

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
