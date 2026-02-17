Wohnkomplex LE CONDE vysota roskosi v serdce Pnompena

LE CONDÉ BKK1 - ein erstklassiger Wolkenkratzer im Zentrum von Phnom Penh

SMART HOME • Freehold • Garantiertes Einkommen 8% pro Jahr

Moderne Residenz in der prestigeträchtigsten Gegend der Hauptstadt Kambodscha - BKK1.

Statusstandort, hohes Serviceniveau und starkes Investitionspotenzial.

Standort - BKK1

Das Hauptgeschäfts- und diplomatische Zentrum der Stadt: Botschaften, Geschäftszentren, Restaurants, internationale Schulen und Einkaufsgalerien.

Über das Projekt

• 43 Etagen • 1080 Ferienwohnungen

• Eigentumsformat: Freehold (100% Eigentum)

• Lieferung: I Quartal 2025

• Management: International Management Company

️ Ausstattung der Wohnungen

Komplette Oberflächen und Möbel

Smart Home System von Xiaomi

Panoramafenster

Premium-Materialien und Engineering

Infrastruktur des Luxusniveaus

• Pool und Skybar

• Fitnesszone und Yoga-Raum

• Lounge- und Konferenzräume

• Grüne Gärten

• Conciergeservice

• Tiefgarage

Investitionsvorteile

Das Zentrum der Hauptstadt - stabile Nachfrage zur Miete

Garantiertes Einkommen 8% pro Jahr

Hohe Liquidität der Wohnungen

Wachstumsaussichten des Werts



Besondere Lose

Los 1

12. Stock • Studio • Nord

41.01 m2 (wohnhaft 30.76 m2)

Preis: ab $96,952

Los 2

12 Etage • 1 Schlafzimmer • Nord

60,95 m2 (wohnhaft 45,71 m2)

Preis: ab $130,136

Los 5

25 Stock • mit 2 Schlafzimmern • Osten

74,33 m2 (wohnhaft 55,75 m2)

Preis: ab $196,165



Bedingungen für Sonderpreise

Sonderpreise gelten für:

einmalige Zahlung oder Installation bis 12 Monate

Relevanz der Preise und der Verfügbarkeit von Losen bei der Anwendung.



Übernahme der Transaktion

• Vollständige rechtliche Vertretung

• Einnahmen

• Mietunterstützung

• Arbeiten direkt an Projektpreisen

Kontaktieren Sie mich für Beratung und die beste Option.

Premium Immobilien im Zentrum von Phnom Penh ist ein begrenztes Marktsegment.