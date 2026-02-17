Wohnkomplex LE CONDE vysota roskosi v serdce Pnompena

LE CONDÉ BKK1 - ein erstklassiger Wolkenkratzer im Zentrum von Phnom Penh
SMART HOME • Freehold • Garantiertes Einkommen 8% pro Jahr
Moderne Residenz in der prestigeträchtigsten Gegend der Hauptstadt Kambodscha - BKK1.
Statusstandort, hohes Serviceniveau und starkes Investitionspotenzial.
Standort - BKK1
Das Hauptgeschäfts- und diplomatische Zentrum der Stadt: Botschaften, Geschäftszentren, Restaurants, internationale Schulen und Einkaufsgalerien.
Über das Projekt
• 43 Etagen • 1080 Ferienwohnungen
• Eigentumsformat: Freehold (100% Eigentum)
• Lieferung: I Quartal 2025
• Management: International Management Company
️ Ausstattung der Wohnungen
Komplette Oberflächen und Möbel
Smart Home System von Xiaomi
Panoramafenster
Premium-Materialien und Engineering
Infrastruktur des Luxusniveaus
• Pool und Skybar
• Fitnesszone und Yoga-Raum
• Lounge- und Konferenzräume
• Grüne Gärten
• Conciergeservice
• Tiefgarage
Investitionsvorteile
Das Zentrum der Hauptstadt - stabile Nachfrage zur Miete
Garantiertes Einkommen 8% pro Jahr
Hohe Liquidität der Wohnungen
Wachstumsaussichten des Werts
Besondere Lose
Los 1
12. Stock • Studio • Nord
41.01 m2 (wohnhaft 30.76 m2)
Preis: ab $96,952
Los 2
12 Etage • 1 Schlafzimmer • Nord
60,95 m2 (wohnhaft 45,71 m2)
Preis: ab $130,136
Los 5
25 Stock • mit 2 Schlafzimmern • Osten
74,33 m2 (wohnhaft 55,75 m2)
Preis: ab $196,165
Bedingungen für Sonderpreise
Sonderpreise gelten für:
einmalige Zahlung oder Installation bis 12 Monate
Relevanz der Preise und der Verfügbarkeit von Losen bei der Anwendung.
Übernahme der Transaktion
• Vollständige rechtliche Vertretung
• Einnahmen
• Mietunterstützung
• Arbeiten direkt an Projektpreisen
Kontaktieren Sie mich für Beratung und die beste Option.
Premium Immobilien im Zentrum von Phnom Penh ist ein begrenztes Marktsegment.