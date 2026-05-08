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Neubauwohnungen in Oblast Burgas, Bulgarien

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Wohngebäude Burgas
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Wohngebäude Burgas
Burgas, Bulgarien
von
$42,386
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 7
Entdecken Sie "SELENA" - Ihr neues Zuhause in Burgas!Wir präsentieren Ihnen den Wohnkomplex "SELENA" - ein modernes Projekt,Das Hotel liegt in der malerischen und dynamisch sich entwickelnden Gegend von Meden Rudnik,Gebiet B, Burgas. SELENA bietet die perfekte Kombination aus Komfort, Qualit…
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Aparthotel Premium klass na pobereze Bolgarii
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Aparthotel Premium klass na pobereze Bolgarii
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Sweti Wlas, Bulgarien
von
$127,729
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 39–62 m²
3 Immobilienobjekte 3
Luxusleben an der KüsteBereit für die Sommersaison 2027!Atemberaubende geräumige Studios, 1 und 2 Schlafzimmer Wohnungen, und PenthäuserWer will kein unvergessliches Sommerleben am Strand genießen?Mesmerisierende Sonnenuntergänge, gut ausgestattete Innenräume und das herrliche Gebiet des Apa…
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Invest Cafe
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Wohngebäude La Mer Home2
Wohngebäude La Mer Home2
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Nessebar, Bulgarien
von
$61,815
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Verkauf beginnen!!!Der Strand Neues Wohnhaus im Zentrum von Sunny Beach in der Nähe von Cacao Beach La Mer Home2 - entworfen mit modernem Leben im DenkenKeine Stützsteuer.700m vom MeerApartments sind schlüsselfertigFläche - ab 36,41 m2 Preise - ab 53 900 EUR2000 EUR - 20% Anzahlung - erste R…
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MerahaMeraha
Wohnanlage Solnecnyj bereg Umnyj vybor
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Nessebar, Bulgarien
von
$60,349
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Fläche 39 m²
1 Immobilienobjekt 1
🌴 Ferienwohnungen am Meer in Bulgarien - der Verkauf📍 Die Sonnenküste • Fregat's Rayon🏖 5-10 Minuten zu Fuß zum Strand💥 Seltenes Angebot zu Beginn des Baus - die besten Preise und Auswahl der Layouts⭐Sachanlagen✔ Ein Anwesen in der Nähe des Meeres✔ Ruhige Lage in der Nähe des Strandes und de…
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Wohnanlage MAGNOLIA 8
Wohnanlage MAGNOLIA 8
Wohnanlage MAGNOLIA 8
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Nessebar, Bulgarien
von
$68,467
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Verkauf beginnen!!!Sunny Beach Wohnanlage "MAGNOLIA 8" 700 m vom MeerApartments sind schlüsselfertigTief- und TiefgaragenStudios: ab 38.48 m2 Zwei-Zimmer: ab 56.88 m2Preise: von 1,550 € m2 bis 2.300 € m22000 EUR - Anzahlung 30% - erste Rate, innerhalb von 1 Monat ab dem Datum der Einzahlung …
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Wohnanlage FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
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Alle anzeigen Wohnanlage FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
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Sweti Wlas, Bulgarien
von
$113,087
Jahr der Inbetriebnahme 2026
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Wohngebäude ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
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Nessebar, Bulgarien
von
$111,387
Jahr der Inbetriebnahme 2026
🌊 Succeed your buy apartment in 400 Meter vom Platz in Nessebre!🔹 ♪ Bereit zu Hause?🔹 Keine Gebühr für den Service!🔹 Ideal dla la summerego detíha, PMG oder Docks in Arendu🔹 Nachbarschaft🔹 Teile: eine begabte Harfe oder Terrasse 11,4 m2!🔹 Preis ab 95 590 €💎 Im Komplex:✅ Spornыe 2 and 3-konna…
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Wohngebäude Solemare by the Sea
Wohngebäude Solemare by the Sea
Wohngebäude Solemare by the Sea
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Aheloy, Bulgarien
von
$64,234
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 41–109 m²
3 Immobilienobjekte 3
Diese Wohnanlage besteht aus 174 Wohnungen, einschließlich Studios, Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen, alle nach hohen Standards entworfen. Das Projekt verfügt über eine umfangreiche Business- und Freizeitinfrastruktur, um eine Vielzahl von Bewohnern und Besuchern, ob sie für Freizeit od…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
65.5
129,900
Wohnung 2 zimmer
109.0
207,700
Studio
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