  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Gemeinde Warna
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Gemeinde Warna, Bulgarien

Nesebar
4
Oblast Burgas
5
Sweti Wlas
2
Pomorie
1
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Wohnanlage Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Wohnanlage Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Wohnanlage Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Wohnanlage Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Alle anzeigen Wohnanlage Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Wohnanlage Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Gemeinde Warna, Bulgarien
von
$84,134
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 6
Fläche 63 m²
1 Immobilienobjekt 1
🌊 Ferienwohnungen in Barna am Meer | Asparukhovo | Verzögerung 0% | Keine Wartung📍Bulgarien, Barna – Viertel von AcparukhovoModerne Wohnanlage im grünen Stadtteil Varna, neben dem Meer, Park und allen städtischen Infrastruktur.🏢 Der Komplex.Neue Wohnanlage mit moderner ArchitekturTief- und B…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
63.0
82,919
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen