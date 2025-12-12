  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Oblast Warna
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Oblast Warna, Bulgarien

Byala
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Aparthotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Aparthotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Aparthotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Aparthotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Aparthotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Alle anzeigen Aparthotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Aparthotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Byala, Bulgarien
von
$57,899
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Fläche 38–97 m²
3 Immobilienobjekte 3
Byala Sun Residence ist eine moderne Wohnanlage am Meer in der Ortschaft Byala (Bulgarien). Das Projekt verbindet Frieden und Komfort mit modernen Annehmlichkeiten und bietet Unterkunft für Freizeit, dauerhafte Residenz oder Investition.Lage: nur 200 Meter vom Strand, 800 m zum Stadtzentrum.…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
38.0 – 67.0
58,303 – 91,576
Wohnung 2 zimmer
97.0
145,998
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen