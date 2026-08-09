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Gewerbeimmobilien in Oblast Dobritsch, Bulgarien

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Baltschik
6
13 immobilienobjekte total found
Hotel 100 m² in Kawarna, Bulgarien
Hotel 100 m²
Kawarna, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Objektbeschreibung: Kavarna ist ein kleiner Küstenort an der bulgarischen Nordküste, gelegen…
$157,251
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Hotel 101 m² in Baltschik, Bulgarien
Hotel 101 m²
Baltschik, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Objektbeschreibung: Kavarna ist ein gemütlicher Badeort an der nördlichen Schwarzmeerküste i…
$154,028
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Hotel 75 m² in Musubei, Bulgarien
Hotel 75 m²
Musubei, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein einladendes Einfamilienhaus in dem charmanten…
$35,053
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TekceTekce
Gewerbefläche 3 000 m² in Obrochishte, Bulgarien
Gewerbefläche 3 000 m²
Obrochishte, Bulgarien
Fläche 3 000 m²
ID 33876218 Preis: 72.300 EuroLage : Obrochishche Dorf, allgemein. Balchik, die RegionDobric…
$68,259
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Hotel 89 m² in Baltschik, Bulgarien
Hotel 89 m²
Baltschik, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Objektbeschreibung: Kavarna ist ein gemütlicher Badeort an der nördlichen Schwarzmeerküste i…
$134,714
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Hotel 300 m² in General Toschewo, Bulgarien
Hotel 300 m²
General Toschewo, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten ein großzügiges mehrstöckiges Haus in der Stadt General Toshe…
$131,529
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Hotel 98 m² in Baltschik, Bulgarien
Hotel 98 m²
Baltschik, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Objektbeschreibung: Kavarna ist ein gemütlicher Badeort an der nördlichen Schwarzmeerküste i…
$126,152
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Hotel 2 564 m² in Rogachevo, Bulgarien
Hotel 2 564 m²
Rogachevo, Bulgarien
Fläche 2 564 m²
Stockwerk 2/2
Das PANORAMA-BULTRAK Hotelkomplex wird zum Verkauf angeboten - eine gemütliche Ecke am Fuße …
$2,62M
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Hotel 109 m² in Baltschik, Bulgarien
Hotel 109 m²
Baltschik, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
Objektbeschreibung: Kavarna ist ein gemütlicher Badeort an der nördlichen Schwarzmeerküste i…
$166,109
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Hotel 100 m² in Baltschik, Bulgarien
Hotel 100 m²
Baltschik, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Objektbeschreibung: Kavarna ist ein gemütlicher Badeort an der nördlichen Schwarzmeerküste i…
$152,980
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Hotel 84 m² in Baltschik, Bulgarien
Hotel 84 m²
Baltschik, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Objektbeschreibung: Kavarna ist ein gemütlicher Badeort an der nördlichen Schwarzmeerküste i…
$154,028
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Modern hotel complex in Bulgaria on the Black Sea for sale! in Obrochishte, Bulgarien
Modern hotel complex in Bulgaria on the Black Sea for sale!
Obrochishte, Bulgarien
Zimmer 326
Fläche 25 000 m²
Etagenzahl 6
Modern hotel complex in Bulgaria on the Black Sea for sale! The property is located in Al…
$10,60M
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Luxury Mansion-Hotel North Of Varna, Bulgaria in Kawarna, Bulgarien
Luxury Mansion-Hotel North Of Varna, Bulgaria
Kawarna, Bulgarien
Zimmer 19
Fläche 2 600 m²
Bestay Property stellt ein reguliertes Grundstück mit einer Fläche von 4.008 m ², im Zentrum…
$4,28M
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