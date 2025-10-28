Wohnung in einem Neubau v Ravde s T Marketom No86

Neubau Wohnhaus in Ravda mit ganzjährigem Geschäft T Market
Projekt Nr. 86
📍Bulgarien🇧🇬
📍Rohda
Komplex:
- Keine Stützsteuer.
Große Anzahl von Parkplätzen
- T Market im Haus.
Gute Bauqualität, nur Ziegel, ohne belüfteten Beton
Gut gestaltetes Landschaftsdesign
Baubeginn ANHANG
Lieferung Ende 2028
Ferienwohnungen:
Apartments sind mit rauem oder sauberem Finish gemietet
- Gute Planung.
- Helle Apartments
-Studio von 51,5m2
- Zwei von 65m2
Drei von 100m2.
Preise:
Preis pro m2 auf einem rauen Finish von 1050m2
Preis pro m2 auf einer sauberen Oberfläche ab 1230m2
-Studio ab 60,180€
-1+1 von 75,231 €
-2+1 von 123,553€
-Erreichung 15.000 Euro
-Installation bis Ende 2028
30% Anzahlung
Zahlungssystem:
3.000 Euro Anzahlung
30% Erster Einbau im September 2026 (zwei Wochen vor Baubeginn)
40 % auf Gesetz 14 (August 2027)
30 % auf Act 16 (End 2028)