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Wohnung in einem Neubau v Ravde s T Marketom No86

Ravda, Bulgarien
von
$69,762
MwSt.
von
$1,221/m²
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4
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ID: 36649
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 86
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 17.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Bulgarien
  • Region / Bundesland
    Oblast Burgas
  • Nachbarschaft
    Nesebar
  • Dorf
    Ravda
  • Adresse
    Nesebr

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Русский Русский

Neubau Wohnhaus in Ravda mit ganzjährigem Geschäft T Market
Projekt Nr. 86

📍Bulgarien🇧🇬
📍Rohda

Komplex:
- Keine Stützsteuer.
Große Anzahl von Parkplätzen
- T Market im Haus.
Gute Bauqualität, nur Ziegel, ohne belüfteten Beton
Gut gestaltetes Landschaftsdesign
Baubeginn ANHANG
Lieferung Ende 2028

Ferienwohnungen:
Apartments sind mit rauem oder sauberem Finish gemietet
- Gute Planung.
- Helle Apartments
-Studio von 51,5m2
- Zwei von 65m2
Drei von 100m2.

Preise:
Preis pro m2 auf einem rauen Finish von 1050m2
Preis pro m2 auf einer sauberen Oberfläche ab 1230m2

-Studio ab 60,180€
-1+1 von 75,231 €
-2+1 von 123,553€
-Erreichung 15.000 Euro
-Installation bis Ende 2028
30% Anzahlung

Zahlungssystem:
3.000 Euro Anzahlung
30% Erster Einbau im September 2026 (zwei Wochen vor Baubeginn)
40 % auf Gesetz 14 (August 2027)
30 % auf Act 16 (End 2028)

Standort auf der Karte

Ravda, Bulgarien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Freizeit

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Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
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Zinssatz
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Zinssatz
Darlehensbetrag
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Darlehensbetrag
Termin
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Termin
Monatliche Zahlung
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Monatliche Zahlung
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