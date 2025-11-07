Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Rrogozhine
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Bashkia Rrogozhine, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Kryevidh, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Kryevidh, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3
For the first time in Spille beach 🌊 Your dream apartments come true on one of the most bea…
$1,282
Immobilienangaben in Bashkia Rrogozhine, Albanien

