Scat Realty

SEAVIEW HOME ist ein Immobilienunternehmen mit Sitz in Marbella, dessen Schwerpunkt auf Management- und Vermietungsdienstleistungen liegt. Wir arbeiten über die Küste und bieten Ferienhäuser zur Selbstverpflegung in den beliebtesten touristischen Gebieten der Costa del Sol: Fuengirola, La Cala de Mijas, Elviria, Marbella, Puerto Banus, Nueva Andalucía, San Pedro und Estepona. Alle Immobilien werden ausschließlich von unserem Unternehmen im Auftrag der Eigentümer verwaltet und in einwandfreiem Zustand gehalten, damit unsere Gäste ihren Urlaub von ihrer besten Seite genießen können. Wir versuchen, unsere Gäste so einfach und nahtlos wie möglich zu erreichen. Wir begrüßen Sie persönlich in der Unterkunft und bleiben in Kontakt ( 24/7 ), falls Sie während Ihres Aufenthalts oder im Notfall etwas benötigen.

Unsere Mission ist es, unseren Kunden den professionellsten und persönlichsten Service zu bieten.