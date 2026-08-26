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Scat Realty

Spanien, Platja dAro
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5 jahre 3 Monate
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Русский, Español
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www.scatrealty.com
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Über die Agentur

Branche: Luxus Immobilien
Jahr gegründet: 2014
Spezialisierung: Luxusimmobilien, exklusive Villen, Hotels, Parkplätze und Grundstücke für Großprojekte.

Über Scat Reality
Scat Realty wurde 2014 gegründet und hat sich als führende Immobilienagentur im Luxusimmobilienmarkt etabliert. Wir konzentrieren uns auf den Verkauf exklusiver Immobilien, darunter Luxusvillen, Hotels, Landgüter wie Olivenhaine, Weinberge und Obstgärten, Landhäuser, Luxusgebäude, Privatparkplätze und strategisch wichtige Grundstücke für große städtische und kommerzielle Projekte. Der Markt bietet auch zahlreiche private Immobilien, die Eigentümer lieber ohne öffentliche Auflistung verkaufen.

Mit einem sorgfältig kuratierten Portfolio und einem internationalen Netzwerk von Fachleuten bieten wir unseren Kunden einen hochspezialisierten, vertraulichen und personalisierten Service, der den Bedürfnissen des Luxusimmobilienmarktes und hochkarätiger Investoren entspricht.

Geschichte des Gründers
Scat Realtys Gründer hat eine solide Karriere in Immobilien, Anfang 2010. Diese Jahre erlaubten mir, die Kultur, kulinarische Kunst, Zoll und Persönlichkeiten, die mit dieser Branche verbunden sind, zutiefst zu verstehen, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen und einen Ruf auf Vertrauensbasis zu verdienen.

Dank meiner multikulturellen, professionellen und persönlichen Erfahrung, als Gründer von Scat Realty, bin ich jetzt als eine Schlüsselverbindung zwischen der ehemaligen Sowjetunion und Europa anerkannt, um nahtlose Verbindungen zwischen Investoren, Käufern und Verkäufern aus beiden Märkten zu gewährleisten.

Professionelle Netzwerk- und Strategische Allianzen

Scat Realty genießt außergewöhnliche Unterstützung in der Immobilienbranche. Wir arbeiten eng mit folgenden Organisationen zusammen:

Stadträte und Kommunalbehörden
Registrierungsbehörden
Architekten
Rechtsanwälte und Fachfirmen
Auktionen
Finanzinstitute
Berater und Entwickler

Diese Partnerschaften gewährleisten sichere, transparente und effiziente Prozesse und bieten unseren Kunden umfassende Unterstützung von der ersten Suche bis zum Abschluss jeder Transaktion.

Unsere Dienstleistungen

Luxus Immobilienverkäufe: exklusive Villen, Villen, Designerhäuser und Premium-Wohnungen.

Luxushotels und Gewerbeimmobilien: touristische Attraktionen, Boutique-Hotels und Unterkünfte mit hohem Ertragspotenzial.

Land für Großprojekte: Entwicklungsland, strategische Standorte für Wohn-, Touristen- oder Industrieentwicklung.

Parkplätze und Anlagevermögen: Chancen mit hoher Nachfrage und garantierte Renditen.

Umfassende Beratungsleistungen für internationale Investoren: Marktanalyse, rechtliche, steuerliche und strategische Beratung.

Werte und Philosophie

Exklusivität: Zugang zu sorgfältig ausgewählten, einzigartigen Eigenschaften.
Integrität: Transparenz in jeder Phase des Prozesses.
Vertraulichkeit: maximale Vertraulichkeit bei allen Transaktionen.
Multikultureller Ansatz: personalisierte Aufmerksamkeit und tiefes Verständnis der Bedürfnisse der Kunden aus Europa und der ehemaligen Sowjetunion.
Erfahrung: über zehn Jahre in der Luxusimmobilienindustrie.

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