Юлия Cano Lloret

Über die Agentur

Arona Homes ist nicht Ihre gewöhnliche Immobilienagentur, die sich nur auf das Abladen einer Immobilie konzentriert. Nein, wir sind viel mehr als das. Hier können Sie absolut alles in Bezug auf Immobilien erledigen. Wir können Marketingprogramme für Sie, IT, Grafikdesign, Architektur und Erstellung von Modellen machen. Aber das ist nicht das Ende – wir können auch alle Papiere für Sie tun, von der Eröffnung Bankkonten für Sie, um Ihnen zu helfen, spanische Staatsbürgerschaft zu erhalten.

Wir unterscheiden uns von traditionellen Immobilienmaklern. Stattdessen arbeiten wir an einer innovativen Cloud-basierten Plattform mit der neuesten Technologie- und Immobilienagentur-Software, die speziell für Arona Homes entwickelt wird.

Indem wir weniger Overheads haben, können wir es uns leisten, die niedrigsten Preise in der Region anzubieten. Wir arbeiten auf einer transparenten und vertraglich vereinbarten Gebührenstruktur, was bedeutet, dass unsere Kunden keine Überraschungen oder Missverständnisse bei der endgültigen Unterzeichnung erhalten.