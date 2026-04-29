ООО"Твой Маёнтак"

Über die Agentur

OOO Ihr Maentak wurde im November 2016 gegründet und ist in dieser Zeit bereits ein Zuhause für seine professionellen Makler und Immobilienmakler geworden. Das Management des Unternehmens verfügt über mehr als 10 Jahre Immobilienerfahrung. Obwohl das Unternehmen noch jung ist, bilden nur zertifizierte Makler und Immobilienmakler mit beträchtlichem Leben und Berufserfahrung das Team. Wir arbeiten daran, Ihren Traum von einem idealen Zuhause wahr werden zu lassen, und wir haben alles, was Sie brauchen, um dies so schnell wie möglich zu erreichen. Unser Hauptvorteil ist, dass ein gut koordiniertes und freundliches Team aus einem Agenten, Makler, Fotografen, Vermarkter und Manager immer einen individuellen Ansatz für die Situation jedes Kunden findet. Maentak ist eine Domäne, ein Herrenhaus und im weitesten Sinne ein Haus. Es liegt nur an Ihnen, zu entscheiden, wie Ihr zukünftiges Haus aussehen wird: ein gemütliches Familienhaus oder ein komfortabler Raum für Arbeit, Freizeit und laute Partys.