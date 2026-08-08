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ЗАО "АЛЬТЕРНАТИВА Брест"

Belarus, Brest
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Über die Agentur

Planen zu bewegen? Wir sind bereit, Ihnen zu helfen! Heutzutage ist es sehr schwierig, wirklich gute Immobilien zu finden, die alle genannten Anforderungen erfüllen. Oftmals kann man aufgrund fehlender Immobilienerfahrung auf lohnende Wohnmöglichkeiten verzichten und sich mit den optimalen Optionen zufrieden geben. Wir organisieren Umzüge von jedem Teil von Belarus nach Brest und in die Nachbarländer. Wir werden jede angemessene Unterstützung beim Kauf von Wohnungen, Häusern, Villen und Gewerbeimmobilien bieten. In unserem Unternehmen werden die Kunden komfortable Wohnungen zu erschwinglichen Preisen, gemütliche Häuser in der Stadt und auf dem Land sowie moderne Büroflächen sehen. In Zusammenarbeit mit unserer Agentur müssen Sie sich keine Sorgen um die Wahl der Immobilie machen. Unsere erfahrenen Fachleute werden schnell die beste Option auswählen. Kontaktieren Sie einfach die Immobilienagentur "ALTERNATIVE Brest", und bald werden Ihre Träume wahr. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.a-brest.by. Wir dienen Ihrem Komfort!

Dienstleistungen

Unsere Struktur-Apartment-Abteilung ist eine beeindruckende Datenbank von Wohnungen, kostenlose Vorverkaufsberatung, Immobilienbewertung, Kundenarbeiten und Zusammenstellung von Optionen für den Austausch. Land Department spezialisiert sich auf den Verkauf und die Registrierung von Land, Privathäuser, Cottages, Gartenhäuser und Sommerhäuser, Varianten Zusammenstellung und Beratung für potenzielle Kunden. Department of Non-Housing Stock bietet eine vollständige Palette von Transaktionsdienstleistungen, Gewerbeimmobilienleasing.

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