LOCO REAL ESTATE

Krakau, Polen

Kapitulation vor: 2023

Wir laden Sie ein, eine Wohnung in einem modernen Mehrfamilienhaus zu kaufen. Die Investition sorgt für Komfort und eine freundliche Gegend. Im zentralen Teil des Anwesens wird ein grüner Park mit einer Entspannungszone und Gassen errichtet.

Der geplante Termin für die Fertigstellung der Bauarbeiten B1 und B2 ist XII 2023.

Der geplante Fertigstellungstermin für die gesamte Investition ist Dezember 2024.



Fragen Sie nach ähnlichen oder größeren Wohnungen.



VERTEILUNG

Die 41,26 m2 große Wohnung befindet sich im zweiten Stock mit Balkon ( B1 ).



STANDARD

Das Angebot umfasst Apartments mit höherem Standard, mit einer vielfältigen Fläche und funktionaler Aufteilung. Im Erdgeschoss des Gebäudes werden die Apartments mit Gärten und in den Loggien der oberen Stockwerke mit Balkonen ausgestattet sein.

In den Apartments werden Peilmittel für den Komfort und die Sicherheit der Bewohner, Einbrecher-Eingangstüren, dreiglasierte Fenster mit Diffusoren mit Anti-Smog-Filtern, Klimaanlage im Wohnzimmer und Fußbodenheizung installiert. Die Apartments im Erdgeschoss sind mit einer Verkabelung ausgestattet, die die Fernbedienung von Jalousien ermöglicht.



Stadtheizung

Portatür.

Überwachung.



Derzeit umfasst das Verkaufsangebot 174 Wohnungen in den Gebäuden B1 und B2 in Metern von 30 bis 74 m2.

Vier Gebäude befinden sich auf einem über 18.000 m² großen Grundstück.



LAGE

Das Gebäude befindet sich im Stadtteil Krowodrza in der Ul. Wybicki in Krakau.

Die Gegend verfügt über zahlreiche Lebensmittelgeschäfte, Grundschulen, Kindergärten und Kindergärten, gastronomische Einrichtungen, medizinische und zahnmedizinische Büros, Schließfächer und Friseursalons.

Dieser Teil von Krakau zeichnet sich durch ein gut ausgebautes Netz öffentlicher Verkehrsverbindungen aus:

150 m Bushaltestelle

400 m Straßenbahnhaltestelle

1 km PKP-Station



Wir sind nur 3 km vom Hauptplatz entfernt.

Die direkte Nähe zu Wanderrouten bietet Liebhabern eines aktiven Lebensstils viele Möglichkeiten. In der Gegend finden Sie unter anderem. Krowoderski Park und der Park. St. Wyspiański



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Garage zusätzlich zahlbar: Der Preis hängt von der Wahl des Ortes und der Art des Parkplatzes ab.