Keller Williams Poland

Internationale Immobilienagentur in Posen, Polen. Wir bieten Dienstleistungen für den Kauf von Immobilien in Polen und anderen Ländern an. Primärer und sekundärer Immobilienmarkt. Das Maß an Professionalität und Erfahrung unserer Experten ermöglicht es uns, alle Segmente des Immobilienmarktes zu bedienen - von kleinen Wohnungen und Häusern bis hin zu Hotels, Geschäftszentren und Industriegebäuden. Unsere Kunden können sich bei der Überwachung der gesamten Transaktion auf unsere Experten verlassen, von der Unterzeichnung des Immobilienvertrags und der Präsentation der Immobilien vor Notarformalitäten und der tatsächlichen Übergabe der Immobilien sowie der Verfügbarkeit unserer Fachleute rund um die Uhr. Wir bieten zusätzliche damit verbundene Dienstleistungen wie Hypothekarkredite, Design und Dekoration sowie Immobilienverwaltung an.