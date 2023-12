Die Immobilienagentur “ GEOS ” ist ein baltisches Unternehmen mit operativer Erfahrung auf dem europäischen Markt . Wir schützen die Interessen unserer Kunden und achten maximal auf ihre Bedürfnisse. Wir bieten Unterstützung sowohl beim Kauf und Verkauf von Transaktionen der Immobilien in Georgia als auch bei der Vermietung von Wohn- / Gewerbeimmobilien. Wir arbeiten mit einer Vielzahl lokaler Unternehmen zusammen, die sich auf den Bau neuer Gebäude spezialisiert haben, und mit Vermietungsagenturen für Wohnungen und Landimmobilien. “ GEOS ” hält sich an die anerkannten internationalen Standards der Geschäftstätigkeit und unterstützt gleichzeitig den Aufbau zivilisierter Beziehungen auf dem Immobilienmarkt in Georgien. Das Managementsystem unseres Unternehmens hat den Test der Zeit durch unsere erfolgreiche Arbeit überstanden. All dies bestätigt eine hohe Qualität der Dienstleistungen, Transparenz und Flexibilität, um in allen unseren Bemühungen in allen Regionen, in denen GEOS Repräsentanzen hat, Erfolg zu haben. Unser Zweck als Fachleute – « Alles Gute auf dem Immobilienmarkt - für Sie » Unsere Dienstleistungen sind : Neue Gebäude Möblierte Wohnung zu vermieten Verkauf Kaufberatung Aber wir werden mehr für Sie tun!