ELT Building

LTD « Mardi House » ist eine Baufirma in Batumi, die jedes Jahr erfolgreicher und beliebter wird. Auf dem Bau- und Entwicklungsmarkt nimmt das Unternehmen eine separate Nische ein, die sowohl von Kunden als auch von Wettbewerbern geschätzt wird. Es konzentriert sich hauptsächlich auf den Bau von Wohnkomplexen und Hotelhäusern. « Mardi House » ist eine Tochtergesellschaft der LTD « Mardi Holding », die seit 24 Jahren erfolgreich in verschiedenen Bereichen ( Tabakproduktion, internationaler Lufttransport, Lebensmittelproduktion und vielem mehr ) tätig ist Jahre. Die Mardi Holding ist auch außerhalb Georgiens bekannt: Das Unternehmen hat Geschäftspartner in Belgien, Weißrussland, Russland, Litauen, der Ukraine, der Türkei und den Niederlanden.