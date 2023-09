Белые Ветры

AWAY REALTY ist Ihr vertrauenswürdiger Partner in einer Welt ausländischer Immobilien und Investitionen. Homes.RU ist eine Elite-Immobilienboutique im Ausland und bietet Ihnen Investitionsobjekte in 7 beliebten europäischen Ländern – Österreich, Deutschland, Spanien, Italien, Portugal, Frankreich, Schweiz.

In der AWAY REALTY-Datenbank gibt es mehr als 10 000 relevante Angebote, alle von den Eigentümern. In den Jahren 2017-2019 haben wir unserer Sammlung einige Dutzend exklusiver Geschäftsprojekte hinzugefügt, und wir sind sicher, dass sie Ihr Anlageportfolio perfekt ergänzen werden.

Die Arten von Immobilien bieten wir an:

Luxuswohnungen und Apartments. Beide Optionen sind ideal zum Leben und eignen sich hervorragend zum Mieten und Profitieren davon. Wunderschöne Häuser und Villen am Meer, die die Idee eines perfekten Lebens objektivieren. Historische Stadthäuser und Villen, die mit dem Zeitgeist erfüllt werden. Schicke Chalets und Schlösser für Naturliebhaber, Datenschutz- und Skigebiete. Moderne Penthäuser in den prestigeträchtigen Wolkenkratzern mit einer raffinierten Aussicht. Potenzielle Gewerbeimmobilien ( -Hotels, Gästehäuser, Einkaufszentren usw. ), die rentabel sind und Ihnen finanzielle Stabilität im Ausland bieten. Die beste Grundbesitzanlage für den Bau von Wohn- und Gewerbeimmobilien.