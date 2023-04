DOMMAR Москва

Praedium ist ein professionelles Beratungsunternehmen auf dem gewerblichen Immobilienmarkt. Das 2005 gegründete Unternehmen arbeitet seit mehr als zehn Jahren erfolgreich mit führenden internationalen und russischen Unternehmen in Russland zusammen. Praedium bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Hauptbereichen Gewerbeimmobilien - Büroräume der Klassen A und B, Industrie- und Gewerbeimmobilien, Dienstleistungen im Bereich Maklergeschäfte, Vertretung von Firmenkunden ’ -Anteile an Miettransaktionen, Strukturierung von Investitionstransaktionen, Kauf- und Verkaufstransaktionen sowie strategische Beratung, Bewertung von Immobilien und Analyse.