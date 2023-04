Kinaci Property

Wer sind wir? Unsere Erfolgsgeschichte in der Türkei begann seit unserem ersten Jahr in “ 2014 ” und dauert bis heute an. Mit unseren im Laufe der Jahre gesammelten Erfahrungen und unserem Bewusstsein für den Immobilienmarkt konnte Ramzy das beste führende Unternehmen im Bereich Immobilieninvestitionen in der Türkei sein. Dank unserer langjährigen Teamerfahrung in Immobilien in Istanbul und unseres langjährigen Wissens und unserer Leidenschaft für die Fortsetzung harter Arbeit, Wir konnten unser Unternehmen mit Hunderten von Immobilienmöglichkeiten bereichern und waren Agenten der besten Immobilienprojekte in der Türkei, und mit einer einfachen Zusammenfassung haben wir hart gearbeitet, um der am besten geeignete Ort für Ihr Vertrauen zu sein. Unsere Vision: Wir sehen die Türkei im Allgemeinen und Istanbul im Besonderen als ideales Zentrum, um Ihre Investitionen zu nutzen, und in der Tat als Ihr engstes Tor, um einen High-End-Lebensstil in Europa zu erleben, an das Prinzip der Zusammenarbeit glauben und in professionellen Teams arbeiten, von denen sich jedes auf eine bestimmte Phase spezialisiert hat, damit unsere Mitarbeiter über die erforderliche Kompetenz und die volle Bereitschaft verfügen, die Ziele und Visionen von "Ramzy Real Estate" umzusetzen" Unser Ziel: Es ist uns gelungen, Hunderte von Immobilienmöglichkeiten zu sichern, und wir konnten eine breite Basis von Kunden aufbauen, die mit unseren von uns erbrachten Dienstleistungen und Konsultationen zufrieden sind, und wir beabsichtigen weiterhin, auf diese Weise fortzufahren, indem wir uns weigern, den Fortschritt in diesem Bereich zu verzögern oder zu verlangsamen, und Erfolg und Einhaltung der Standards für Ehrlichkeit und Kreativität als Ziel berücksichtigen. Unsere Werte: Die Mitarbeiter von Ramzy Real Estate setzen eine Reihe von Werten ein, die es von anderen unterscheiden. Wir sind bestrebt, in allen Phasen der Transaktion die Standards der Ehrlichkeit einzuhalten, Wir arbeiten mit einem Teamgeist, wir bewahren ethische Werte Geben Sie unser Bestes, um das richtige Eigentum für Ihren Wunsch zu finden, sei es für Wohnraum, Investitionen oder die Erlangung der türkischen Staatsbürgerschaft.