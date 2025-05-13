Жилой комплекс Новая резиденция Almera Heights с бассейном и спа, Jumeirah Heights, Дубай, ОАЭ

Almera Heights от Ellington — это изысканный жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в престижном районе Jumeirah Heights. Архитектура проекта вдохновлена природными формами и современными дизайнерскими решениями, создавая атмосферу уюта, стиля и комфорта.
В комплексе представлены просторные резиденции с 1–4 спальнями, продуманные планировки и панорамные виды на озёра, острова и городские пейзажи.
Удобства:
Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.
Рассрочка 70/30Особенности квартир
Кухня оборудованаРасположение и объекты поблизости
Это идеальный выбор для тех, кто ценит приватность, но не хочет отказываться от удобства близости к лучшим локациям города — всего в нескольких минутах находятся Marina Walk, JBR Beach и Dubai Marina Mall.