Жилой комплекс Новая резиденция Almera Heights с бассейном и спа, Jumeirah Heights, Дубай, ОАЭ

Almera Heights от Ellington — это изысканный жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в престижном районе Jumeirah Heights. Архитектура проекта вдохновлена природными формами и современными дизайнерскими решениями, создавая атмосферу уюта, стиля и комфорта.

В комплексе представлены просторные резиденции с 1–4 спальнями, продуманные планировки и панорамные виды на озёра, острова и городские пейзажи.

Удобства:

Бескрайний бассейн (Infinity Edge Pool)

Спа и японская онсэн-купальня

Фитнес и бокс-студия

Зона йоги под открытым небом

Детская игровая зона

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка 70/30

Особенности квартир

Кухня оборудована

Расположение и объекты поблизости

Это идеальный выбор для тех, кто ценит приватность, но не хочет отказываться от удобства близости к лучшим локациям города — всего в нескольких минутах находятся Marina Walk, JBR Beach и Dubai Marina Mall.