  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Новая резиденция Almera Heights с бассейном и спа, Jumeirah Heights, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Almera Heights с бассейном и спа, Jumeirah Heights, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$544,165
;
3
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26260
ID новостройки на Realting
In CRM: 2457264
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 31.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Jumeirah Lakes Towers (~ 1000 м)

О комплексе

Almera Heights от Ellington — это изысканный жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в престижном районе Jumeirah Heights. Архитектура проекта вдохновлена природными формами и современными дизайнерскими решениями, создавая атмосферу уюта, стиля и комфорта.

В комплексе представлены просторные резиденции с 1–4 спальнями, продуманные планировки и панорамные виды на озёра, острова и городские пейзажи.

Удобства:

  • Бескрайний бассейн (Infinity Edge Pool)
  • Спа и японская онсэн-купальня
  • Фитнес и бокс-студия
  • Зона йоги под открытым небом
  • Детская игровая зона

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка 70/30

Особенности квартир

Кухня оборудована

Расположение и объекты поблизости

Это идеальный выбор для тех, кто ценит приватность, но не хочет отказываться от удобства близости к лучшим локациям города — всего в нескольких минутах находятся Marina Walk, JBR Beach и Dubai Marina Mall.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Blue Pearls Ajmal Makan
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$120,312
Жилой комплекс 360 Riverside Crescent
Дубай, ОАЭ
от
$436,802
Многоквартирный жилой дом La Residenza Dalands
Дубай, ОАЭ
от
$308,928
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Ananda Residences с бассейном и спортивными площадками, Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$170,614
Жилой комплекс Новая резиденция Golf Point с полем для гольфа, парком и бассейном, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$937,570
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция Almera Heights с бассейном и спа, Jumeirah Heights, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$544,165
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Inspiration
Жилой комплекс Inspiration
Дубай, ОАЭ
от
$813,345
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 36
Площадь 150–215 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс Inspiration расположен на берегу лагуны с кристально чистой водой, в окружении нескольких зеленых парков. Из окон открываются потрясающие виды на Дубай и самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа. Инфраструктура комплекса спроектирована таким образом, чтобы обеспечить резиде…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Design Quarter
Жилой комплекс Design Quarter
Дубай, ОАЭ
от
$670,685
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 32
Апартаменты в изысканном жилом комплексе Design Quarter at d3! Отличный вариант для жизни и инвестиций (ROI - 6,2% в $)! Беспроцентная рассрочка! Предоставим каталог инвестора! Срок сдачи - 2 кв. 2027 г. Инфраструктура:тренажерный зал, зоны для барбекю, комнаты отдыха, детская площадка…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новая резиденция Olivia с бассейном, кинотеатром и детской площадкой, Green Community Village, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Olivia с бассейном, кинотеатром и детской площадкой, Green Community Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$383,716
Olivia Residences - это современный проект в Dubai Investment Park 1 с великолепным видом на парк Green Community. Этот объект недвижимости предлагает апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями. Жители Olivia Residences могут насладиться разнообразными удобствами, включая пейзажный бассейн с джакузи, …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Показать все публикации