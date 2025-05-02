Жилой комплекс Новая резиденция Rivera с садами, цветочными фермами и фитнес-зоной, The Valley, Дубай, ОАЭ

Rivera — новая коллекция современных вилл в районе The Valley. Сообщество продумано до мелочей для тех, кто стремится к балансу между активной городской жизнью и размеренным семейным бытом. Просторные современные дома с 4 спальнями — это идеальное сочетание элегантного архитектурного стиля и уюта, где интерьеры наполнены теплыми и естественными оттенками. Панорамные окна наполняют дом мягким солнечным светом, а окружающие пейзажи становятся живым фоном для вашей повседневной жизни.

Жилой проект Rivera — это первая экологически устойчивая резиденция в The Valley, которая задает новые стандарты жизни с заботой об экологии. Район окружен зелеными садами, цветочными фермами, ухоженными лесами и тенистыми аллеями для прогулок. Здесь приятно встречать рассветы на пробежке, наслаждаться семейным пикником среди цветущих полей или просто отдыхать на террасе собственного дома под открытым небом. Для активного образа жизни здесь предусмотрено всё: футбольные и баскетбольные площадки, теннисные и падел-корты, современная фитнес-зона, беговые маршруты и скейт парк. Маленькие жители могут исследовать игровые зоны, а ваши четвероногие друзья оценят специально обустроенный парк для выгула питомцев.

Удобства:

Фитнес площадка

Беговая дорожка

Скейт-парк

Футбольное поле

Баскетбольная площадка

Теннисные и падел-корты

Цветочная ферма

Детская игровая площадка

Парк для выгула собак

Окончание строительства - 2 квартал 2029 года.

Рассрочка: 80/20

Особенности квартир

Оборудованная кухня

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен вдоль Dubai-Al Ain Road, что позволяет всего за 28 минут добраться до Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall. В пределах самого района уже предусмотрена вся необходимая инфраструктура: торговые галереи, образовательные учреждения, медицинские центры, развлекательные пространства и рекреационные зоны.