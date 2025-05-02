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  3. Жилой комплекс Новые таунхаусы в резиденции Parkwood (Interiors by Vida) с бассейном и детскими площадками, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новые таунхаусы в резиденции Parkwood (Interiors by Vida) с бассейном и детскими площадками, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$2,07 млн
14.04.2025
$2,06 млн
13.04.2025
$2,06 млн
12.04.2025
$2,07 млн
11.04.2025
$2,12 млн
10.04.2025
$2,12 млн
09.04.2025
$2,13 млн
08.04.2025
$2,13 млн
06.04.2025
$2,13 млн
05.04.2025
$2,12 млн
04.04.2025
$2,14 млн
03.04.2025
$2,17 млн
02.04.2025
$2,16 млн
01.04.2025
$2,16 млн
30.03.2025
$2,15 млн
29.03.2025
$2,17 млн
28.03.2025
$2,17 млн
27.03.2025
$2,17 млн
26.03.2025
$2,17 млн
25.03.2025
$2,16 млн
24.03.2025
$2,15 млн
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9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25213
ID новостройки на Realting
In CRM: 2429980
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Откройте для себя Parkwood – уникальный жилой проект в Dubai Hills Estate, где гармонично сочетаются роскошь, современный дизайн и близость к природе. Здесь каждый день превращается в наслаждение: утренние прогулки по тенистым аллеям Hillside Park, расслабленные вечера у бассейна с потрясающими видами и непревзойденное качество жизни в окружении зеленых насаждений, воды и простора.

Архитектура, вдохновленная природой, минималистичный дизайн с натуральными оттенками и текстурами создают атмосферу уюта и умиротворения. Просторные резиденции с 1-3 спальнями и 3-спальные таунхаусы с панорамными окнами наполняют пространство естественным светом и открывают потрясающие виды на парк и городской пейзаж.

В Parkwood предусмотрены уникальные удобства для отдыха, спорта и развлечений. Расслабьтесь у инфинити-бассейна, тренируйтесь в современном фитнес-центре, занимайтесь йогой на свежем воздухе или наслаждайтесь моментами в зоне отдыха. Для семей с детьми – игровые площадки, кинотеатр под открытым небом, просторные зеленые лужайки для пикников и выгула домашних питомцев. Спортсмены оценят скейт-парк, беговые дорожки, многофункциональные спортивные площадки и специальные зоны для паркура.

Каждая деталь в Parkwood продумана до мелочей, чтобы создать гармоничное пространство для жизни. Здесь можно найти идеальный баланс между природной эстетикой и современными удобствами, ощущая себя частью динамичного, но при этом уединенного сообщества.

Удобства:

  • Инфинити-бассейн
  • Потрясающие виды на Hillside Park
  • Игровые площадки
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Фитнес-центр
  • Зона для пикников
  • Парк для выгула домашних питомцев
  • Беговые и велодорожки
  • Спортивные площадки

Окончание строительства - 1 квартал 2029 года.

Рассрочка (80/20)

Особенности квартир

Оборудованная кухня

Расположение и объекты поблизости

Parkwood находится в сердце Dubai Hills Estate, всего в 10 минутах от Dubai Hills Mall и гольф-клуба, в 15 минутах от Burj Khalifa и Downtown Dubai, а до Dubai Marina можно добраться всего за 20 минут.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новые таунхаусы в резиденции Parkwood (Interiors by Vida) с бассейном и детскими площадками, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,07 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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