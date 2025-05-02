Жилой комплекс Новые таунхаусы в резиденции Parkwood (Interiors by Vida) с бассейном и детскими площадками, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ

Откройте для себя Parkwood – уникальный жилой проект в Dubai Hills Estate, где гармонично сочетаются роскошь, современный дизайн и близость к природе. Здесь каждый день превращается в наслаждение: утренние прогулки по тенистым аллеям Hillside Park, расслабленные вечера у бассейна с потрясающими видами и непревзойденное качество жизни в окружении зеленых насаждений, воды и простора.

Архитектура, вдохновленная природой, минималистичный дизайн с натуральными оттенками и текстурами создают атмосферу уюта и умиротворения. Просторные резиденции с 1-3 спальнями и 3-спальные таунхаусы с панорамными окнами наполняют пространство естественным светом и открывают потрясающие виды на парк и городской пейзаж.

В Parkwood предусмотрены уникальные удобства для отдыха, спорта и развлечений. Расслабьтесь у инфинити-бассейна, тренируйтесь в современном фитнес-центре, занимайтесь йогой на свежем воздухе или наслаждайтесь моментами в зоне отдыха. Для семей с детьми – игровые площадки, кинотеатр под открытым небом, просторные зеленые лужайки для пикников и выгула домашних питомцев. Спортсмены оценят скейт-парк, беговые дорожки, многофункциональные спортивные площадки и специальные зоны для паркура.

Каждая деталь в Parkwood продумана до мелочей, чтобы создать гармоничное пространство для жизни. Здесь можно найти идеальный баланс между природной эстетикой и современными удобствами, ощущая себя частью динамичного, но при этом уединенного сообщества.

Удобства:

Инфинити-бассейн

Потрясающие виды на Hillside Park

Игровые площадки

Кинотеатр под открытым небом

Фитнес-центр

Зона для пикников

Парк для выгула домашних питомцев

Беговые и велодорожки

Спортивные площадки

Окончание строительства - 1 квартал 2029 года.

Рассрочка (80/20)

Особенности квартир

Оборудованная кухня

Расположение и объекты поблизости

Parkwood находится в сердце Dubai Hills Estate, всего в 10 минутах от Dubai Hills Mall и гольф-клуба, в 15 минутах от Burj Khalifa и Downtown Dubai, а до Dubai Marina можно добраться всего за 20 минут.