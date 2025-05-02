Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов недалеко от аэропорта в районе Эмаар Юг, Дубай, ОАЭ

Greenspoint Townhouse by Emaar — это финальный кластер таунхаусов в динамично развивающемся районе Emaar South, предлагающий уникальную возможность стать частью эксклюзивного сообщества. Проект расположен вблизи крупнейшего аэропорта Дубая — Аль-Мактум, что обеспечивает его высокий инвестиционный потенциал и удобство передвижения. Современные резиденции выполнены в элегантном архитектурном стиле и окружены зелеными ландшафтами, создавая гармоничную атмосферу для комфортной жизни. Панорамные виды на 18-луночное гольф-поле, обширные парковые зоны и развитая инфраструктура делают этот комплекс идеальным местом для семейного проживания.

Каждый таунхаус в Greenspoint спроектирован с учетом современных требований к эргономике и эстетике. Просторные 3- и 4-спальные дома обладают продуманными планировками, высококачественной отделкой и полностью оборудованными кухнями. Для активного образа жизни в комплексе предусмотрены беговые и велодорожки, современный фитнес-центр, бассейны для взрослых и детей, а также зоны отдыха в тени пышных деревьев. Семьи с детьми по достоинству оценят наличие школы в шаговой доступности, игровые площадки и безопасную, благоустроенную территорию. Жителям доступны ресторанные заведения и кафе, предлагающие разнообразие гастрономических впечатлений прямо у порога их дома.

Сейчас — лучшее время для инвестиций в Greenspoint Townhouse. Расширение аэропорта Аль-Мактум приведет к стремительному росту цен в этом районе, делая покупку недвижимости здесь не только комфортным выбором для жизни, но и выгодным активом для будущего. Не упустите шанс стать частью этого престижного проекта!

Школа

Парк и беговые дорожки

Велодорожки

Гольф-поле на 18 лунок

Бассейны для взрослых и детей

Современный фитнес-центр

Рестораны и кафе

Детские игровые площадки

Комьюнити-центр

Удобства и оснащение в доме