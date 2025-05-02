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  4. Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов недалеко от аэропорта в районе Эмаар Юг, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов недалеко от аэропорта в районе Эмаар Юг, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$961,365
14.04.2025
$955,427
13.04.2025
$955,988
12.04.2025
$959,559
11.04.2025
$981,240
10.04.2025
$985,238
09.04.2025
$990,195
08.04.2025
$989,576
06.04.2025
$990,155
05.04.2025
$981,135
04.04.2025
$994,252
03.04.2025
$1,01 млн
02.04.2025
$1,00 млн
01.04.2025
$1,00 млн
30.03.2025
$997,812
29.03.2025
$1,01 млн
28.03.2025
$1,01 млн
27.03.2025
$1,01 млн
26.03.2025
$1,00 млн
25.03.2025
$1,00 млн
24.03.2025
$997,959
;
9
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25117
ID новостройки на Realting
In CRM: 2426719
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Greenspoint Townhouse by Emaar — это финальный кластер таунхаусов в динамично развивающемся районе Emaar South, предлагающий уникальную возможность стать частью эксклюзивного сообщества. Проект расположен вблизи крупнейшего аэропорта Дубая — Аль-Мактум, что обеспечивает его высокий инвестиционный потенциал и удобство передвижения. Современные резиденции выполнены в элегантном архитектурном стиле и окружены зелеными ландшафтами, создавая гармоничную атмосферу для комфортной жизни. Панорамные виды на 18-луночное гольф-поле, обширные парковые зоны и развитая инфраструктура делают этот комплекс идеальным местом для семейного проживания.

Каждый таунхаус в Greenspoint спроектирован с учетом современных требований к эргономике и эстетике. Просторные 3- и 4-спальные дома обладают продуманными планировками, высококачественной отделкой и полностью оборудованными кухнями. Для активного образа жизни в комплексе предусмотрены беговые и велодорожки, современный фитнес-центр, бассейны для взрослых и детей, а также зоны отдыха в тени пышных деревьев. Семьи с детьми по достоинству оценят наличие школы в шаговой доступности, игровые площадки и безопасную, благоустроенную территорию. Жителям доступны ресторанные заведения и кафе, предлагающие разнообразие гастрономических впечатлений прямо у порога их дома.

Сейчас — лучшее время для инвестиций в Greenspoint Townhouse. Расширение аэропорта Аль-Мактум приведет к стремительному росту цен в этом районе, делая покупку недвижимости здесь не только комфортным выбором для жизни, но и выгодным активом для будущего. Не упустите шанс стать частью этого престижного проекта!

Удобства и оснащение в доме
  • Школа
  • Парк и беговые дорожки
  • Велодорожки
  • Гольф-поле на 18 лунок
  • Бассейны для взрослых и детей
  • Современный фитнес-центр
  • Рестораны и кафе
  • Детские игровые площадки
  • Комьюнити-центр

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Современный комплекс таунхаусов недалеко от аэропорта в районе Эмаар Юг, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$961,365
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