Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Society House с гольф-симулятором, бассейном и офисными пространствами в самом сердце Downtown Dubai, Дубай

Добро пожаловать в Society House — жилой комплекс в самом сердце Downtown Dubai. Проект предлагает к приобретению 404 квартиры, которые полностью меблированные. Кухни оборудованы бытовой техникой Smeg. Каждый элемент был тщательно продуман, чтобы создать идеальное внутреннее пространство. Мы используем только лучшие материалы — мрамор, латунь и золото, которые придают интерьеру элегантность и стиль. В комплекс интегрированы четыре зоны с вертикальными садами, которые не только радуют глаз, но и добавляют уникальную нотку к современному стилю и придают дому особую атмосферу уюта и свежести.

Society House предлагает ряд современных удобств, которые помогут вам наслаждаться каждым моментом жизни. Вы сможете поддерживать свою форму в специальной зоне для кроссфита на свежем воздухе или заниматься в фитнес-студии с самым современным оборудованием. А для любителей гольфа у нас есть виртуальный симулятор, который позволит вам улучшить свои навыки, не выходя из дома. В вашем распоряжении также частный кинотеатр, который позволит вам наслаждаться любимыми фильмами. Для тех, кто ценит бизнес и рабочие моменты, предусмотрены современные офисные пространства, идеально подходящие для встреч и деловых переговоров. 25-метровый бассейн — это идеальное место, чтобы освежиться и расслабиться. Любители активного отдыха смогут сыграть в падель на специализированной площадке, а для маленьких жителей предусмотрена безопасная игровая зона, где они смогут весело провести время.

Удобства:

Симулятор гольфа

Кинотеатр

Комната отдыха

Падель-корты

Бассейн

Кроссфит на свежем воздухе

Детская площадка

Офисные пространства для деловых встреч и переговоров

Окончание строительства - 3 квартал 2026 года.

Рассрочка:

Опция 1 (60/40)

Опция 2 (70/30)

Удобства и оснащение в доме

Полностью меблированные квартиры, техника Smeg.

Расположение и объекты поблизости

Район Downtown славится своими роскошными жилыми комплексами и отелями, предлагает разнообразные варианты жилья, которые подходят как для краткосрочного, так и долгосрочного проживания. Инфраструктура Downtown развита на высоком уровне: здесь можно найти рестораны с мировой кухней, кафе, развлекательные заведения и культурные центры, такие как Dubai Opera. Примечательно, что район окружен живописными парками и набережными, что создает уютную атмосферу для прогулок и отдыха. Безопасность и чистота — еще одни важные аспекты, которые делают Downtown привлекательным для жизни. Благодаря развитой общественной транспортной сети, включая метро и трамваи, перемещение по городу становится простым и удобным. В целом, Downtown — это место, где сочетаются современность, комфорт и разнообразие возможностей для досуга и бизнеса, что делает его идеальным.