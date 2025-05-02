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  4. Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Society House с гольф-симулятором, бассейном и офисными пространствами в самом сердце Downtown Dubai, Дубай

Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Society House с гольф-симулятором, бассейном и офисными пространствами в самом сердце Downtown Dubai, Дубай

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$546,416
18.05.2025
$546,416
17.05.2025
$544,397
16.05.2025
$544,763
14.05.2025
$692,021
13.05.2025
$684,642
11.05.2025
$683,166
10.05.2025
$685,450
09.05.2025
$679,882
08.05.2025
$677,410
07.05.2025
$679,744
14.04.2025
$676,691
13.04.2025
$677,088
12.04.2025
$679,617
11.04.2025
$694,973
10.04.2025
$697,806
09.04.2025
$701,316
08.04.2025
$700,878
06.04.2025
$701,287
05.04.2025
$694,899
04.04.2025
$704,188
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22320
ID новостройки на Realting
In CRM: 2396446
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Добро пожаловать в Society House — жилой комплекс в самом сердце Downtown Dubai. Проект предлагает к приобретению 404 квартиры, которые полностью меблированные. Кухни оборудованы бытовой техникой Smeg. Каждый элемент был тщательно продуман, чтобы создать идеальное внутреннее пространство. Мы используем только лучшие материалы — мрамор, латунь и золото, которые придают интерьеру элегантность и стиль. В комплекс интегрированы четыре зоны с вертикальными садами, которые не только радуют глаз, но и добавляют уникальную нотку к современному стилю и придают дому особую атмосферу уюта и свежести.

Society House предлагает ряд современных удобств, которые помогут вам наслаждаться каждым моментом жизни. Вы сможете поддерживать свою форму в специальной зоне для кроссфита на свежем воздухе или заниматься в фитнес-студии с самым современным оборудованием. А для любителей гольфа у нас есть виртуальный симулятор, который позволит вам улучшить свои навыки, не выходя из дома. В вашем распоряжении также частный кинотеатр, который позволит вам наслаждаться любимыми фильмами. Для тех, кто ценит бизнес и рабочие моменты, предусмотрены современные офисные пространства, идеально подходящие для встреч и деловых переговоров. 25-метровый бассейн — это идеальное место, чтобы освежиться и расслабиться. Любители активного отдыха смогут сыграть в падель на специализированной площадке, а для маленьких жителей предусмотрена безопасная игровая зона, где они смогут весело провести время.

Удобства:

  • Симулятор гольфа
  • Кинотеатр
  • Комната отдыха
  • Падель-корты
  • Бассейн
  • Кроссфит на свежем воздухе
  • Детская площадка
  • Офисные пространства для деловых встреч и переговоров

Окончание строительства - 3 квартал 2026 года.

Рассрочка:

  • Опция 1 (60/40)
  • Опция 2 (70/30)
Удобства и оснащение в доме

Полностью меблированные квартиры, техника Smeg.

Расположение и объекты поблизости

Район Downtown славится своими роскошными жилыми комплексами и отелями, предлагает разнообразные варианты жилья, которые подходят как для краткосрочного, так и долгосрочного проживания. Инфраструктура Downtown развита на высоком уровне: здесь можно найти рестораны с мировой кухней, кафе, развлекательные заведения и культурные центры, такие как Dubai Opera. Примечательно, что район окружен живописными парками и набережными, что создает уютную атмосферу для прогулок и отдыха. Безопасность и чистота — еще одни важные аспекты, которые делают Downtown привлекательным для жизни. Благодаря развитой общественной транспортной сети, включая метро и трамваи, перемещение по городу становится простым и удобным. В целом, Downtown — это место, где сочетаются современность, комфорт и разнообразие возможностей для досуга и бизнеса, что делает его идеальным.

  • Dubai Mall - 5 минут
  • Burj Khalifa - 11 минут
  • Business Bay - 12 минут
  • Museum of The Future – 15 минут
  • Dubai Opera - 15 минут
  • DIFC – 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Society House с гольф-симулятором, бассейном и офисными пространствами в самом сердце Downtown Dubai, Дубай
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от
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