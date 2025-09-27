Показать объекты на карте Показать объекты списком
Продажа офисных помещений в Румынии

2 объекта найдено
Office Building rented to Governamental Tenant (9.3% yield !) в Бухарест, Румыния
Office Building rented to Governamental Tenant (9.3% yield !)
Бухарест, Румыния
Площадь 11 485 м²
Количество этажей 3
The most reliable tenant in the office rental market is a governmental institution. A long-t…
$21,07 млн
9% Yield Office Building for Sale в Voluntari, Румыния
9% Yield Office Building for Sale
Voluntari, Румыния
Площадь 7 100 м²
Количество этажей 8
We are pleased to offer for sale a well-maintained property constructed in 2010, currently f…
$11,80 млн
