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Новый комплекс вилл на две семьи с бассейном и садом, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€1,80 млн
;
16
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О комплексе

Резиденция располагает бассейном, ухоженным садом, детской площадкой, зоной для йоги.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 30 минут
  • Mall of Emirates - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 25 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
TRANIO
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