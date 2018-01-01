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Новый комплекс вилл и таунхаусов с полем для гольфа Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€1,80 млн
;
4
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О комплексе

Предлагаются современные функциональные виллы с бассейнами, террасами и зонами отдыха, панорамными видами на поле для гольфа.

Резиденция располагает полем для гольфа.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Лифт
Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж-аль-Араб - 25 минут
  • Международный аэропорт - 30 минут
  • Mall of Emirates - 23 минуты
  • Дубай Марина - 26 минут
  • Дубайский международный финансовый центр - 30 минут
  • Пальма Джумейра - 25 минут
  • Даунтаун Дубай - 28 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новый комплекс вилл и таунхаусов с полем для гольфа Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,80 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Многоквартирный жилой дом The Edge Apartments
Многоквартирный жилой дом The Edge Apartments
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Цена по запросу
Сдача в: 2025
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Жилой комплекс Canal Crown
Жилой комплекс Canal Crown
Дубай, ОАЭ
от
€507,664
Площадь 74–120 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Бесплатная консультация. Помощь в получении статуса резидента. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Canal Crown в Business Bay Dubai — это недавно запущенный проект DAMAC Properties, одного из ведущих застройщиков элитной недвижимости на Ближнем Востоке. Damac Canal Crown — новый 39-этажный высотный комплекс. Проект расположен в самом сердце Business Bay, откуда открывается потрясающий вид на Дубайский канал и культовую Бурдж-Халифа. Инфраструктура: - Спортзал; - Рестораны; - Бассейн; - Парковка; - Камеры видеонаблюдения; - Супермаркет; - Детская игровая площадка; - Мечеть; - Спортивные сооружения; - Зона барбекю. Расположение: - Дубай Молл находится в 5 минутах. - Пляж Джумейра в 10 минутах. - Музей будущего в 10 минутах. - Бурдж Аль Араб в 15 минутах. - Международный аэропорт Дубая находится в 20 минутах. - Дубай Марина в 25 минутах. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
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