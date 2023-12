Новый комплекс вилл и таунхаусов с полем для гольфа Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Цена по запросу

Сдача в: 2025

THE EDGE — новый комплекс, который станет достойным дополнением коллекции элитной недвижимости в Business Bay. Застройщиком выступает компания Select Group. Среди разработок девелопера множество коммерческих и многофункциональных проектов в ОАЭ, Саудовской Аравии, Великобритании и других государствах Европы. Планируется, что анонсированный жилой комплекс пополнит портфолио компании в 2026 году. Проект THE EDGE включает в себя две башни и просторный подиум с премиальными удобствами и развлечениями площадью более 5,600 кв. м. Здания отличаются особой современной архитектурой и ярким дизайном. Стратегическое расположение комплекса позволит жителям наслаждаться видами на Burj Khalifa, Dubai Canal и Business Bay. Коллекция недвижимости в THE EDGE представлена апартаментами с 1 и 2 спальнями площадью от 53 кв. м до 102 кв. м. Недвижимость различной конфигурации дополнена собственным балконом, встроенными шкафами и отдельными ванными комнатами. Концепция комплекса заключается в создании пространства для «умного релакса» будущих жителей. Высококлассный дизайн интерьеров будет выполнен в современном эклектичном стиле с использованием смелых контрастных цветов и брендовых деталей. По информации застройщика, на первый квартал 2023-го приобрести апартаменты с одной спальней в комплексе THE EDGE можно по цене от AED 1,108,000 (USD 302,000). Стоимость двуспальной резиденции начинается от AED 1,860,000 (USD 506,000). Резиденты комплекса смогут воспользоваться премиальными удобствами, включая инфинити-бассейн, собственный тренажерный зал в каждой башне, зону для занятий йогой, релакс-площадку, террасу у бассейна, площадки для барбекю, джакузи, спортивные площадки, тренажеры на открытом воздухе, беговые дорожки, пространство для коворкинга и мн. др. Также жителям комплекса будут доступны: просторный лаундж, утопленные кресла для отдыха на террасе у бассейна, корт для падел-тенниса и другие варианты удобств для роскошного отдыха. В непосредственной близости от проекта есть множество мест для отдыха и развлечений: рестораны, торговые центры, популярные достопримечательности и бутики.