Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новом комплексе Oasis с бассейном и парками в районе Silicon Oasis, Дубай

Добро пожаловать в OASIZ — мир доступной роскоши, где каждый найдет идеальное место для жизни и инвестиций. 38-этажный жилой комплекс предлагает широкий выбор апартаментов, включая студии, квартиры с 1-3 спальнями с современным дизайном и исключительным качеством отделки. Проект сочетает в себе элегантность и инновации и предлагает уникальное жилье, которое удовлетворит все ваши ожидания. Интерьеры оформлены в современном стиле с открытыми планировками, что создает ощущение простора и свободы. Великолепные панорамные окна наполняют каждую комнату естественным светом, теплотой и уютом. Меблированные апартаменты избавят вас от хлопот с обустройством и позволят сразу же насладиться комфортом и стильным дизайном.

В жилом комплексе вас ждет не просто дом, а настоящий оазис комфорта и уюта. Представьте себе: спокойные теплые дни, проведенные у изумительного бассейна, где можно понежиться на солнце или освежиться в прохладной воде. А для тех, кто предпочитает активный отдых, комплекс предлагает полноразмерный спортивный зал, где можно поддерживать себя в отличной форме.

Вокруг вас – ухоженные зеленые сады, где приятно прогуляться в любое время года. Детская игровая площадка станет любимым местом для ваших детей, где они смогут весело проводить время с друзьями. А специальные зоны для общения, где собираются соседи, создают теплую и дружелюбную атмосферу. Все это делает Oasiz не просто жилым комплексом, а настоящим сообществом.

Круглосуточная охрана и услуги консьержа обеспечат вам чувство безопасности и спокойствия.

Удобства:

Бассейн

Тренажерный зал

Баскетбольная площадка

Круглосуточная охрана

Парки

Детские игровые площадки и комнаты

Меблированные квартиры

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка:

65 % – ежемесячно (1%) до сдачи проекта

35% – ежемесячно (1%) после сдачи проекта

Особенности квартир

Меблированные квартиры

Расположение и объекты поблизости

Прекрасное месторасположение OASIZ на стыке главных автомагистралей — шоссе Mohammed Bin Zayed и Al Ain Road — обеспечивает отличную транспортную доступность ко всем четырем эмиратам ОАЭ: Дубай, Шарджа, Абу Даби и Аль Айн. Данный проект также расположен рядом с ведущими технологическими компаниями, авторитетными учебными заведениями и активным сообществом, что делает его привлекательным местом проживания. Вы будете окружены всем необходимым для комфортной жизни: супермаркетами, кафе, гостиницами и парками.

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