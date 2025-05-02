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Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новом комплексе Oasis с бассейном и парками в районе Silicon Oasis, Дубай

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$201,289
18.05.2025
$201,289
17.05.2025
$200,545
16.05.2025
$200,680
14.05.2025
$202,295
13.05.2025
$200,139
11.05.2025
$199,707
10.05.2025
$200,374
09.05.2025
$198,747
08.05.2025
$198,024
07.05.2025
$198,707
14.04.2025
$197,814
13.04.2025
$197,931
12.04.2025
$198,670
11.04.2025
$203,159
10.04.2025
$203,986
09.04.2025
$205,012
08.04.2025
$204,884
06.04.2025
$205,004
05.04.2025
$203,136
04.04.2025
$205,852
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19
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22001
ID новостройки на Realting
In CRM: 2392515
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Добро пожаловать в OASIZ — мир доступной роскоши, где каждый найдет идеальное место для жизни и инвестиций. 38-этажный жилой комплекс предлагает широкий выбор апартаментов, включая студии, квартиры с 1-3 спальнями с современным дизайном и исключительным качеством отделки. Проект сочетает в себе элегантность и инновации и предлагает уникальное жилье, которое удовлетворит все ваши ожидания. Интерьеры оформлены в современном стиле с открытыми планировками, что создает ощущение простора и свободы. Великолепные панорамные окна наполняют каждую комнату естественным светом, теплотой и уютом. Меблированные апартаменты избавят вас от хлопот с обустройством и позволят сразу же насладиться комфортом и стильным дизайном.

В жилом комплексе вас ждет не просто дом, а настоящий оазис комфорта и уюта. Представьте себе: спокойные теплые дни, проведенные у изумительного бассейна, где можно понежиться на солнце или освежиться в прохладной воде. А для тех, кто предпочитает активный отдых, комплекс предлагает полноразмерный спортивный зал, где можно поддерживать себя в отличной форме.

Вокруг вас – ухоженные зеленые сады, где приятно прогуляться в любое время года. Детская игровая площадка станет любимым местом для ваших детей, где они смогут весело проводить время с друзьями. А специальные зоны для общения, где собираются соседи, создают теплую и дружелюбную атмосферу. Все это делает Oasiz не просто жилым комплексом, а настоящим сообществом.

Круглосуточная охрана и услуги консьержа обеспечат вам чувство безопасности и спокойствия.

Удобства:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Баскетбольная площадка
  • Круглосуточная охрана
  • Парки
  • Детские игровые площадки и комнаты
  • Меблированные квартиры

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка:

65 % – ежемесячно (1%) до сдачи проекта

35% – ежемесячно (1%) после сдачи проекта

Особенности квартир

Меблированные квартиры

Расположение и объекты поблизости

Прекрасное месторасположение OASIZ на стыке главных автомагистралей — шоссе Mohammed Bin Zayed и Al Ain Road — обеспечивает отличную транспортную доступность ко всем четырем эмиратам ОАЭ: Дубай, Шарджа, Абу Даби и Аль Айн. Данный проект также расположен рядом с ведущими технологическими компаниями, авторитетными учебными заведениями и активным сообществом, что делает его привлекательным местом проживания. Вы будете окружены всем необходимым для комфортной жизни: супермаркетами, кафе, гостиницами и парками.

Рядом с проектом также расположены:

  • Silicon Central Mall – 2 минуты
  • Озеро DSO Lake – 5 минут
  • Global Village – 8 минут
  • Dubai Safari Park – 10 минут
  • Dubai Creek Harbour – 11 минут
  • Burj Khalifa – 12 минут
  • Dubai Mall – 12 минут
  • Dubai Int. Airport – 15 минут
  • Al Maktoum Int. Airport – 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новом комплексе Oasis с бассейном и парками в районе Silicon Oasis, Дубай
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$201,289
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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