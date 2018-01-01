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Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода в комплексе O Ten, район Dubai Healthcare City, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€553,500
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10
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О комплексе

Новый 10-этажный жилой комплекс. К покупке доступны студии, квартиры с 1 и 2 спальнями. В квартирах качественная отделка, полностью оборудованные кухни, есть балконы или террасы.

В комплексе есть инфинити-бассейн с шезлонгами, зеленая зона с пешеходными дорожками, магазин на первом этаже.

Удобный план оплаты:

  • 20% от стоимости - предоплата,
  • 20% - во время строительства объекта,
  • 5% - после строительства,
  • 55% - пост-оплата в течение 2-х лет.
Преимущества

Дубай — одно из наиболее привлекательных направлений для инвестиций (Топ-4 городов по уровню безопасности (Euromonitor International), Топ-5 наиболее посещаемых городов мира, Топ-1 по объему потраченных туристами средств).

В Дубае развитая экономика (налог на прибыль/прирост капитала/дивиденды — 0%; фризоны — районы, где действует льготная налоговая и таможенная системы; стабильный курс валюты; низкие темпы инфляции).

Прогнозируется дальнейший рост цен в Дубае из-за спроса инвесторов. Общий объем сделок за первые два квартала 2022 года достиг 22 тыс., что на 45% больше, чем в 2021 году. Ко второму кварталу 2022 года цены на квартиры в Дубае выросли на 38,9% по сравнению с предыдущим годом.

Расположение и объекты поблизости

Инфраструктура района: детские сады, частная школа Swiss International Scientific School, музей Jameel Arts Centre, госпиталь Latifa, стадион Забиль, где проходят футбольные матчи и рок-концерты, набережная с живописными видами. В районе, в 10 минутах езды от проекта, находится Заповедник Рас Аль Хор с лагунами, мангровыми лесами и большой популяцией фламинго.

В 5 минутах езды от фризоны Dubai Healthcare City с больницами, клиниками и оздоровительными центрами. Дубай — одно из самых быстроразвивающихся направлений медицинского туризма в мире. В 2021 году страну посетило 630 тыс. медицинских туристов.

Через район проходят главные дороги города — Dubai-Al Ain Road и Sheikh Rashid Road, а также линия метро.

  • Аэропорт Дубай — 7 мин
  • Заповедник Рас Аль Хор — 9 мин
  • Бурдж-Халифа — 10 мин
  • Джумейра-Бич — 14 мин
  • Дубай Хиллс Молл — 16 мин
  • Финансовый центр DIFC — 10 мин
  • Пальма Джумейра — 20 мин
  • Дубай Марина — 22 мин
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода в комплексе O Ten, район Dubai Healthcare City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€553,500
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Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! АПАРТАМЕНТЫ В RIVIERA REVE НА БЕРЕГУ КРИСТАЛЬНОЙ ЛАГУНЫ! Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Azizi Riviera Rêve – новый жилой комплекс в самом центре Дубая, в районе Mohammed Bin Rashid City (MBR City). Комплекс расположен на берегу Кристальной лагуны и владельцы недвижимости могут наслаждаться всеми прелестями пляжного отдыха. Прямо с порога открывается завораживающий вид на пляж, а жители района получают доступ ко всевозможным развлечениям. К ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ СТУДИИ И КВАРТИРЫ С 1-3 СПАЛЬНЯМИ! ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА: • Детский и взрослый бассейны олимпийских размеров; • Просторные балконы, открывающие невероятные виды на пляж и район в целом; • Парковка, предлагающая также услуги парковщика; • Беговые дорожки и спортивные площадки с видом на лагуну; • Фитнес-центры и тренажерные залы, оснащенные новейшим оборудованием; • Теннисный корт и йога-студия прямо на берегу Кристальной лагуны; • Система «умный дом», предусмотренная в каждой квартире, призвана облегчить жизнь владельцам элитной недвижимости Дубая в Azizi Riviera Rêve; • Смотровая площадка с завораживающим видом на пляж и лагуну; • Красивые панорамные стеклянные лифты; • Круглосуточная охрана и видеонаблюдение; • Частный пляж, к которому имеют доступ все владельцы недвижимости в Azizi Riviera Rêve. Комплекс расположен в самом центре города и отсюда можно быстро добраться до любой точки Дубая. Здесь можно найти массу развлечений для детей! Все самые известные достопримечательности Дубая и важные объекты инфраструктуры города находятся в шаговой доступности: • До Пляжа Лагуны 1 минута ходьбы; • До ипподрома Мейдан можно добраться за 3 минуты; • До Бурдж Халифа можно доехать за 10 минут; • До отеля Парус за 18 минут; • До Дубай Молл можно доехать за 10 минут; • До Дубай Марина можно добраться за 20 минут; • До Дубай-Крик за 10 минут; • До Международного аэропорта Дубая за 15 минут. Проект привлекателен для инвестиций благодаря выгодному расположению и современному стилю! ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ, РАССКАЖЕМ ПОДРОБНО ОБ ОБЪЕКТЕ, ПРЕДОСТАВИМ ПЛАНИРОВКИ АПАРТАМЕНТОВ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ БЕСПЛАТНО!
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