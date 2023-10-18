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Таунхаусы в Dubai Studio City, ОАЭ

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26 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Portofino at Damac Lagoons is a new development by Damac Properties that offers elegant desi…
€566,509
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 215 м²
MONTE CARLO at DAMAC Lagoons. A luxury townhouses inspired by an architectural legacy that u…
€643,760
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
Ibiza at Damac Lagoons is a new residential development by Damac Properties that offers Span…
€598,697
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Malta is a new residential cluster by Damac Properties that features of 4 & 5 bedrooms townh…
€643,760
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 211 м²
Мальта - это новый жилой кластер Damac Properties, в котором есть таунхаусы с 4 и 5 спальням…
€754,229
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 313 м²
Мальта - это новый жилой кластер Damac Properties, в котором есть таунхаусы с 4 и 5 спальням…
€1,05 млн
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
DOM Real Estate предлагает вам Мальту, расположенную в новейшем мастер-сообществе в Дубае, D…
€596,815
Таунхаус 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Elite Estate рада предложить вам потрясающую 3-х комнатную виллу + Maid для перепродажи в пл…
€579,384
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 212 м²
Марокко - это новейший потрясающий роскошный жилой комплекс от Damac Properties, который пре…
€769,422
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 323 м²
МОНТЕ КАРЛО в DAMAC Lagoons. Роскошные таунхаусы, вдохновленные архитектурным наследием, кот…
€669,768
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 313 м²
Добро пожаловать в кластер Мальты в Лагунах Дамака. Предлагая вам фантастическую коллекцию т…
€674,918
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 313 м²
Добро пожаловать в кластер Мальты в Лагунах Дамака. Предлагая вам фантастическую коллекцию т…
€662,558
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 322 м²
MARBELLA в DAMAC Lagoons представляет роскошные таунхаусы с 4 и 5 спальнями, вдохновленные а…
€671,571
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 313 м²
MARBELLA в DAMAC Lagoons представляет роскошные таунхаусы с 4 и 5 спальнями, вдохновленные а…
€658,695
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 314 м²
MARBELLA в DAMAC Lagoons представляет роскошные таунхаусы с 4 и 5 спальнями, вдохновленные а…
€673,631
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 313 м²
Эксклюзивные таунхаусы на Мальте удобно предлагают жителям идеальный баланс веселья, уединен…
€719,210
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 311 м²
Смешивая релаксацию и изысканность, чтобы создать идеальное место в Портофино от DAMAC Lagoo…
€750,625
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 313 м²
Эксклюзивные таунхаусы на Мальте удобно предлагают жителям идеальный баланс веселья, уединен…
€724,617
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 313 м²
Эксклюзивные таунхаусы на Мальте удобно предлагают жителям идеальный баланс веселья, уединен…
€658,696
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 311 м²
Смешивая релаксацию и изысканность, чтобы создать идеальное место в Портофино от DAMAC Lagoo…
€678,782
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 311 м²
Смешивая релаксацию и изысканность, чтобы создать идеальное место в Портофино от DAMAC Lagoo…
€753,458
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 313 м²
Эксклюзивные таунхаусы на Мальте удобно предлагают жителям идеальный баланс веселья, уединен…
€658,696
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 295 м²
Смешивая отдых и изысканность, чтобы создать идеальное место в Портофино от DAMAC Lagoons. Ж…
€663,073
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 313 м²
Эксклюзивные таунхаусы на Мальте удобно предлагают жителям идеальный баланс веселья, уединен…
€678,782
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 313 м²
Эксклюзивные таунхаусы на Мальте удобно предлагают жителям идеальный баланс веселья, уединен…
€658,696
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 297 м²
Смешивая релаксацию и изысканность, чтобы создать идеальное место в Портофино от DAMAC Lagoo…
€663,589
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