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Квартиры-студии в Dubai Emirate, ОАЭ

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Dubai Emirate, ОАЭ
Студия 1 комната
Dubai Emirate, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 28
Студия в THE COMMUNITY, район JVT - Полностью меблированная - Сдача в 3 квартале 2024 года…
$142,500
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Параметры недвижимости в Dubai Emirate, ОАЭ

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов