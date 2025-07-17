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Дома в Tairovska selisna gromada, Украина

Лиманка
244
285 объектов найдено
Дом 5 комнат в Лиманка, Украина
Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
Число комнат 5
Площадь 1 200 м²
Этаж 1/3
№3633. . .Предлагаем к продаже новый 3-х этажный дом в Совиньоне на ул. Бризовая. Общая площ…
$2,10 млн
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Дом 4 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
7681 Предлагаю к продаже дом из ракушечника в Царском селе. Просторная планировка. Капитальн…
$190,000
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Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 4
Площадь 117 м²
Этаж 1/2
27171. Продам дом на ул. Жемчужная. Общая площадь 117 кв.м. Распланирован на 2 раздельные сп…
$235,000
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TekceTekce
Дом 3 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 3
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
14636 Продам 2-х этажный дом в Царском селе. Общая площадь 112 кв.м. Распланирован на 3 спа…
$115,000
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Дом 3 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
19983 Продается дом в Царском селе. Общая площадь дома - 100 кв.м. В доме выполнен соврем…
$160,000
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Дом 3 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 3
Площадь 101 м²
Этаж 1/1
15868 Продам дом с участком 4 сотки. Дом без ремонта что позволит вам обустроить все на свое…
$130,000
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Дом 5 комнат в Лиманка, Украина
Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
13650 Продается современный двухэтажный дом, со всеми коммуникациями, есть видеонаблюдение.…
$480,000
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Дом 5 комнат в Сухой Лиман, Украина
Дом 5 комнат
Сухой Лиман, Украина
Число комнат 5
Площадь 320 м²
Этаж 1/2
13590 Продам 2-х этажный дом с мансардой на участке 8 соток. Общая площадь 320 кв. м. Дом с …
$100,000
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Дом 2 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 2 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 2
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
10810 Продается одноэтажный дом вблизи города в пос. Лиманка. Общая площадь 30 кв.м. Жилое с…
$42,000
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Дом 2 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 2 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
26183. Продам дом в Червоном хуторе. Дом введён в эксплуатацию, можно делать ремонт и жить. …
$22,000
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Дом 5 комнат в Лиманка, Украина
Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
12379 Продам 2-х этажный дом с участком 10 соток в Царском Селе-2. Пять спален, баня, сауна…
$350,000
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Дом 6 комнат в Лиманка, Украина
Дом 6 комнат
Лиманка, Украина
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
16280 Предлагаю к продаже двухэтажный дом расположенный на 5 сотках земли. Ракушечник,железо…
$165,000
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Дом 6 комнат в Лиманка, Украина
Дом 6 комнат
Лиманка, Украина
Число комнат 6
Площадь 550 м²
Этаж 1/3
15912 Продам 3-х этажный дом с новым ремонтом на участке 13 соток. Дом укомплектован дорогой…
$1,50 млн
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Дом 10 комнат в Лиманка, Украина
Дом 10 комнат
Лиманка, Украина
Число комнат 10
Площадь 481 м²
Этаж 1/3
13122 Продам 3-х этажный дом в Совиньоне-3 на Участке 10 соток. Выполнена стяжка полов; …
$490,000
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Дом 6 комнат в Лиманка, Украина
Дом 6 комнат
Лиманка, Украина
Число комнат 6
Площадь 625 м²
Этаж 1/4
25048. Продам дом в Совиньоне. Общая площадь 980 кв.м. Современный, авторский ремонт. Толщин…
$770,000
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Дом 7 комнат в Лиманка, Украина
Дом 7 комнат
Лиманка, Украина
Число комнат 7
Площадь 240 м²
Этаж 1/2
14298 Продам 2-х этажный дом без ремонта в Совиньоне с участком 8 соток. В доме проведены в…
$225,000
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Дом 4 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 4
Площадь 176 м²
Этаж 1/2
№3892 Продам дом в Совиньоне пер. Клубничный. Общая площадь 176 кв.м. Закончены наружные раб…
$130,000
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Дом 9 комнат в Лиманка, Украина
Дом 9 комнат
Лиманка, Украина
Число комнат 9
Площадь 385 м²
Этаж 1/2
21067 Продается большой дом в Червоном хуторе. Дом площадью 385 кв.м. Участок 10 соток прави…
$370,000
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Дом 4 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
23692 Продам новый комфортный двухэтажный дом в Червоном Хуторе. Общая площадь 130 кв.м. Рас…
$130,000
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Дом 3 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 3
Площадь 115 м²
Этаж 1/3
№4616 Предлагается к продаже дом у моря в Совиньоне. Общая площадь 115 кв.м. Просторные 3 к…
$59,000
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Дом 4 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 4
Площадь 93 м²
Этаж 1/3
22722. Продам дом в Червоном хуторе. Общая площадь 93 кв.м. Свободная планировка позволит ра…
$45,000
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Дом 4 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж 1/3
12410 В продаже дом в 20 метрах от пляжа с изумительным видом на море. Проведен дизайнерский…
$680,000
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Дом 4 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 4
Площадь 126 м²
Этаж 1/2
№3777 Продам двухэтажный дом в Царском селе, площадью 126 кв.метров 4 спальни и просторная к…
$110,000
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Дом 10 комнат в Лиманка, Украина
Дом 10 комнат
Лиманка, Украина
Число комнат 10
Площадь 480 м²
Этаж 1/2
30600. Продам дом на улице Каштановой общей площадью 480 кв.м. Дом выполнен в трех уровнях и…
$185,000
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Дом 4 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
10002 Предлагаю 2-х этажный дом в Совиньоне. Общая площадь 300 кв.м. Двухэтажный дом, есть …
$185,000
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Дом 3 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 1/2
16942 В продаже современный двухэтажный дом на 5 сотках в закрытом, охраняемом коттеджном го…
$190,000
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Дом 3 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
№2298. . . Продается 2-х этажная дача, вторая линия от моря. В доме все удобства. Вид на мо…
$18,000
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Дом 2 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 2 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
16913 В продаже одноэтажный дом на 5 сотках в закрытом, охраняемом коттеджном городке. Две с…
$150,000
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Дом 3 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
31268. Продам дом в Червоном Хуторе. Общая площадь 100 кв.м. Распланирован на три просторны…
$40,000
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Дом 4 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 4
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
25876. Продам 2-х этажный дом в Червоном Хуторе. Распланирован на 4 спальни, кухню гостиную…
$165,000
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Параметры недвижимости в Tairovska selisna gromada, Украина

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
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