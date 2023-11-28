ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Украина
Жилая
Комнаты
Количество комнат в Украине
Комната
Очистить
123 объекта найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2
34 м²
2/3
18145 В продаже выделенная квартира на Нежинской. Квартира в два уровня…
€24,639
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1
21 м²
2/2
17787...В продаже светлая комната 21,3 м кв со своими удобствами на Оль…
€20,989
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1
12 м²
1/9
17672...Продается комната в коммуне на Таирова. Крепкий кирпичный дом. …
€10,951
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2
40 м²
6/9
17641. Продам 2 КОМНАТЫ на пр. Глушко. Комнаты раздельные, светлые, про…
€23,088
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2
60 м²
2/5
17477 Предлагаем к продаже две комнаты в чистой коммунальной квартире …
€37,597
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2
40 м²
1/1
17445 Продается 2 комнаты в Суворовском районе. Свой вход из коридора. …
€5,475
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1
35 м²
3/5
17449. Продам 1 комнату в коммунальной квартире ул, Сегедская. Светлая,…
€9,582
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 6 комнат
Одесса, Украина
6
27 м²
3/3
Продам комнату возле Городского сада. Крепкий кирпичный дом. Общей пло…
€8,213
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1
21 м²
3/4
17145 Продам ухоженную чистую комнату в центре города. Общая площадь -…
€13,688
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1
20 м²
2/2
17053... В продаже комната 13 м кв выделена /не блоком/ в 4-комнатной к…
€22,814
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1
18 м²
1/3
17067. Продам выделенную комнату в Суворовском районе. Комната 18 кв. …
€8,669
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1
13 м²
3/5
16860 Продается комната в районе парка Горького. Обычное жилое состояни…
€5,932
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2
21 м²
1/5
16811. В продаже двухкомнатная коммуна на улице Балковская. Комнаты см…
€11,863
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 4 комнаты
Одесса, Украина
4
67 м²
1/3
16715. Продам 4-х комнатную квартиру в Центре возле парка Шевченко. Общ…
€33,765
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2
43 м²
3/3
16572. Продам две комнаты в коммуне в центре города. Выделенная не б…
€20,989
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1
25 м²
4/5
16419 Продам комнату на Молдаванке на ул. Дальницкая. Общая площадь 25 …
€6,388
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1
20 м²
3/4
16389 Продаю комнату в Центре города. Выполнен косметический ремонт. Ус…
€19,164
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1
21 м²
4/4
№957. Предлагается просторная и светлая комната в центре города на ул. …
€16,426
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1
19 м²
3/3
16299 Продам комнату на ул. Столбовая. Хорошее жилое состояние. Установ…
€7,483
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1
30 м²
9/9
16273 Предлагаем к продаже квартиру на ул. Балковской, общей площадью 3…
€16,882
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2
50 м²
3/9
16120 В продаже двухкомнатная квартира на Слободке. Кирпичный дом. Обща…
€22,814
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1
31 м²
1/3
16035 В продаже комната в коммунальной квартире со своей кухней и сан у…
€5,932
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1
17 м²
1/9
15959. Предлагаем к продаже хорошую комнату 12.6 кв.м ( + лоджия 4 кв.м…
€11,863
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1
47 м²
3/4
15815...Продам комнату в 5-комнатной квартире на Ясной. Площадь комнаты…
€20,076
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1
32 м²
3/4
15803...Продам комнату в 5-комнатной квартире на Ясной. Площадь комнаты…
€16,426
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1
27 м²
2/4
15751...Однокомнатная коммунальная квартира в крепком доме в районе Бог…
€31,483
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1
20 м²
4/4
7254 Продам комнату на ул. Новаторов. Жилое состояние. Установлены мета…
€9,126
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2
30 м²
5/9
15060 Продам 2 комнаты в многоквартирном доме на проспекте Небесной сот…
€18,707
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1
36 м²
12/17
15004 Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру в жилом комплексе Оде…
€31,939
Рекомендовать
Оставить заявку
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2
50 м²
2/3
14754. Предлагаю к продаже две комнаты в крепком доме на Молдаванке. К…
€31,939
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Параметры недвижимости в Украине
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL