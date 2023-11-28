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Количество комнат в Украине

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123 объекта найдено
Комната 2 комнаты в Одесса, Украина
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 34 м²
Этаж 2/3
18145 В продаже выделенная квартира на Нежинской. Квартира в два уровня…
€24,639
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Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/2
17787...В продаже светлая комната 21,3 м кв со своими удобствами на Оль…
€20,989
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Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 12 м²
Этаж 1/9
17672...Продается комната в коммуне на Таирова. Крепкий кирпичный дом. …
€10,951
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Комната 2 комнаты в Одесса, Украина
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 6/9
17641. Продам 2 КОМНАТЫ на пр. Глушко. Комнаты раздельные, светлые, про…
€23,088
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Комната 2 комнаты в Одесса, Украина
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
17477 Предлагаем к продаже две комнаты в чистой коммунальной квартире …
€37,597
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Комната 2 комнаты в Одесса, Украина
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
17445 Продается 2 комнаты в Суворовском районе. Свой вход из коридора. …
€5,475
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Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
17449. Продам 1 комнату в коммунальной квартире ул, Сегедская. Светлая,…
€9,582
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Комната 6 комнат в Одесса, Украина
Комната 6 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 6
Площадь 27 м²
Этаж 3/3
Продам комнату возле Городского сада. Крепкий кирпичный дом. Общей пло…
€8,213
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Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 21 м²
Этаж 3/4
17145 Продам ухоженную чистую комнату в центре города. Общая площадь -…
€13,688
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Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 20 м²
Этаж 2/2
17053... В продаже комната 13 м кв выделена /не блоком/ в 4-комнатной к…
€22,814
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Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 18 м²
Этаж 1/3
17067. Продам выделенную комнату в Суворовском районе. Комната 18 кв. …
€8,669
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Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 13 м²
Этаж 3/5
16860 Продается комната в районе парка Горького. Обычное жилое состояни…
€5,932
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Комната 2 комнаты в Одесса, Украина
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 21 м²
Этаж 1/5
16811. В продаже двухкомнатная коммуна на улице Балковская. Комнаты см…
€11,863
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Комната 4 комнаты в Одесса, Украина
Комната 4 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
16715. Продам 4-х комнатную квартиру в Центре возле парка Шевченко. Общ…
€33,765
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Комната 2 комнаты в Одесса, Украина
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 3/3
16572. Продам две комнаты в коммуне в центре города. Выделенная не б…
€20,989
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Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/5
16419 Продам комнату на Молдаванке на ул. Дальницкая. Общая площадь 25 …
€6,388
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Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 20 м²
Этаж 3/4
16389 Продаю комнату в Центре города. Выполнен косметический ремонт. Ус…
€19,164
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Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 21 м²
Этаж 4/4
№957. Предлагается просторная и светлая комната в центре города на ул. …
€16,426
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Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 19 м²
Этаж 3/3
16299 Продам комнату на ул. Столбовая. Хорошее жилое состояние. Установ…
€7,483
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Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 9/9
16273 Предлагаем к продаже квартиру на ул. Балковской, общей площадью 3…
€16,882
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Комната 2 комнаты в Одесса, Украина
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/9
16120 В продаже двухкомнатная квартира на Слободке. Кирпичный дом. Обща…
€22,814
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Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/3
16035 В продаже комната в коммунальной квартире со своей кухней и сан у…
€5,932
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Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 17 м²
Этаж 1/9
15959. Предлагаем к продаже хорошую комнату 12.6 кв.м ( + лоджия 4 кв.м…
€11,863
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Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/4
15815...Продам комнату в 5-комнатной квартире на Ясной. Площадь комнаты…
€20,076
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Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/4
15803...Продам комнату в 5-комнатной квартире на Ясной. Площадь комнаты…
€16,426
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Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/4
15751...Однокомнатная коммунальная квартира в крепком доме в районе Бог…
€31,483
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Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 20 м²
Этаж 4/4
7254 Продам комнату на ул. Новаторов. Жилое состояние. Установлены мета…
€9,126
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Комната 2 комнаты в Одесса, Украина
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 30 м²
Этаж 5/9
15060 Продам 2 комнаты в многоквартирном доме на проспекте Небесной сот…
€18,707
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Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 12/17
15004 Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру в жилом комплексе Оде…
€31,939
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Комната 2 комнаты в Одесса, Украина
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/3
14754. Предлагаю к продаже две комнаты в крепком доме на Молдаванке. К…
€31,939
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