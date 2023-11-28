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Коттедж
Одесса, Украина
450 м²
Двухэтажный дом общей площадью 450 м2 на территории 12 сот. Первая линия у моря. Состо…
€501,906
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Коттедж 5 комнат
Одесса, Украина
5
530 м²
3
Общая площадь дома составляет 530 кВ м. Расположен на участке 14,8 соток.(Госакт). В цоко…
€775,673
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Коттедж
Одесса, Украина
196 м²
2
196 кв.м. общей площади в 3 уровня, со всеми документами. Предлагается к продаже дом на 1…
€109,507
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Коттедж 4 комнаты
Одесса, Украина
4
330 м²
3
Предлагается к продаже 3-х уровневый дом общей площадью 330 кв.м На 1 эт.-- просторный холл-…
€547,534
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Коттедж 4 комнаты
Одесса, Украина
4
125 м²
Новый коттедж. Общая площадь 125кв.м. 3 уровня. ул. Ефима Геллера. Гараж на 2 машины на 1-м …
€123,195
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Коттедж
Одесса, Украина
347 м²
Предлагается к продаже сданный коттедж в коттеджном поселке "Оазис" площадью 347,7 кв.м. на …
€821,300
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Коттедж 3 комнаты
Одесса, Украина
3
130 м²
2 этажа, ремонт, участок 2,5 сотки. 1-й этаж - студия 42 м, кабинет 12 м, с/у, прихожая. 2-й…
€141,446
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Параметры недвижимости в Одесса, Украина
с видом на горы
недорогая
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