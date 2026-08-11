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Коммерческая недвижимость в Калуш, Украина

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 497 м² в Калуш, Украина
Коммерческое помещение 1 497 м²
Калуш, Украина
Площадь 1 497 м²
Мы предлагаем вам место свободного назначения, которое находится в самом сердце города Калуа…
$1,20 млн
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