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Дома в Ивано-Франковской области, Украина

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Великий Рожин, Украина
Дом 2 комнаты
Великий Рожин, Украина
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Действительно экспедиционная недвижимость для продажи. Дом и участок с потрясающим видом в ч…
$89,000
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Параметры недвижимости в Ивано-Франковской области, Украина

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