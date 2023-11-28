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Коттеджи в Украине

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8 объектов найдено
Коттедж в Одесса, Украина
Коттедж
Одесса, Украина
Площадь 450 м²
Двухэтажный дом общей площадью 450 м2 на территории 12 сот. Первая линия у моря. Состо…
€501,906
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Коттедж 5 комнат в Одесса, Украина
Коттедж 5 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 5
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Общая площадь дома составляет 530 кВ м. Расположен на участке 14,8 соток.(Госакт). В цоко…
€775,673
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Коттедж в Одесса, Украина
Коттедж
Одесса, Украина
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
196 кв.м. общей площади в 3 уровня, со всеми документами. Предлагается к продаже дом на 1…
€109,507
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Коттедж 4 комнаты в Одесса, Украина
Коттедж 4 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Предлагается к продаже 3-х уровневый дом общей площадью 330 кв.м На 1 эт.-- просторный холл-…
€547,534
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Коттедж 4 комнаты в Одесса, Украина
Коттедж 4 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 125 м²
Новый коттедж. Общая площадь 125кв.м. 3 уровня. ул. Ефима Геллера. Гараж на 2 машины на 1-м …
€123,195
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Коттедж в Одесса, Украина
Коттедж
Одесса, Украина
Площадь 347 м²
Предлагается к продаже сданный коттедж в коттеджном поселке "Оазис" площадью 347,7 кв.м. на …
€821,300
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Коттедж 3 комнаты в Tairove Settlement Council, Украина
Коттедж 3 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
Комнаты 3
Площадь 74 м²
"Светлый Совиньон"это готовые домовладения с полным пакетом документов. С гос. актом на свою…
€57,491
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Коттедж 3 комнаты в Одесса, Украина
Коттедж 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 130 м²
2 этажа, ремонт, участок 2,5 сотки. 1-й этаж - студия 42 м, кабинет 12 м, с/у, прихожая. 2-й…
€141,446
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Параметры недвижимости в Украине

с видом на горы
недорогая
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