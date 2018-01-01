Квартира планировки 1+1 в строящемся жилом комплексе

О комплексе
Выставлена на продажу квартира в Тосмуре.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 60 м2, расстояние до моря 500 метров.Идеальный вариант недалеко от центра: Тосмур это старый район Аланьи, всего в 4 км от ее исторического центра, порта, крепости. Вся инфраструктура в Тосмуре рядом. Есть магазины супермаркеты, рынок, пекарни, кафе.А в соседнем районе Оба находится самая главная больница, ТРЦ, профильные магазины техники, строительных и хозяйственных товаров, бутики одежды, офисы компаний, сфера услуг. Цены на недвижимость в Тосмуре всегда оправданы, это центральная Аланья, удобный во всех отношениях район.В продаже редко встречаются квартиры в ноовых домах, это небольшой район, очень удобный для жизни или сезонного отдыха. Вторичка в Тосмуре отличается удобными планировками, большой квадратурой, а также просторными территориями комплексов.Пляж в Тосмуре превосходный во всех отношениях: открываются виды на крепость и центр, пологий заход в море, мелкая галька, нет каменных плит.