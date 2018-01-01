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Квартира планировки 1+1 в строящемся жилом комплексе

Каракокали, Турция
от
€135,000
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11
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О комплексе

Выставлена на продажу квартира в Тосмуре.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 60 м2, расстояние до моря 500 метров.Идеальный вариант недалеко от центра: Тосмур это старый район Аланьи, всего в 4 км от ее исторического центра, порта, крепости. Вся инфраструктура в Тосмуре рядом. Есть магазины супермаркеты, рынок, пекарни, кафе.А в соседнем районе Оба находится самая главная больница, ТРЦ, профильные магазины техники, строительных и хозяйственных товаров, бутики одежды, офисы компаний, сфера услуг. Цены на недвижимость в Тосмуре всегда оправданы, это центральная Аланья, удобный во всех отношениях район.В продаже редко встречаются квартиры в ноовых домах, это небольшой район, очень удобный для жизни или сезонного отдыха. Вторичка в Тосмуре отличается удобными планировками, большой квадратурой, а также просторными территориями комплексов.Пляж в Тосмуре превосходный во всех отношениях: открываются виды на крепость и центр, пологий заход в море, мелкая галька, нет каменных плит.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция

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Квартира планировки 1+1 в строящемся жилом комплексе
Каракокали, Турция
от
€135,000
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