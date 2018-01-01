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Проект премиум-класса с шикарными видами на Аланию, район Тюрклер

Аванос, Турция
от
€180,000
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16
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тюрклер - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 47 до 158 квадратных метров.Расстояние до моря 200 метров.Известный по роскошным отелям, Тюрклер занимает важное место в сфере туризма. Жилых комплексов здесь строится мало, но в ближайшей перспективе район будет развиваться. В Тюрклере новая недвижимость представлена роскошными комплексами с концепцией люкс отелей. Здесь можно купить апартаменты для отдыха, под сдачу в аренду, для постоянного проживания в самых комфортных условиях.В Тюрклере работает лунапарк, дельфинарий. Много ресторанов, магазинов, сервисов аренды авто, туристических агентств с экскурсиями, сувенирных лавок. Социальная инфраструктура также есть в соседних районах Конаклы и Авсаллар. Через район проходит горная река Каргы, впадающая в море. На берегу бухты с пирсами и волнорезами.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Проект премиум-класса с шикарными видами на Аланию, район Тюрклер
Аванос, Турция
от
€180,000
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Аланье - район Инжекум.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 47 до 102 м2. Расстояние до моря 700 м.Один из лучших пляжей Турции на берегу Средиземного моря находится в этом района Аланьи. Он расположен на западе от центра, со стороны Анталии, в 88 км от аэропорта. В 30 км находится большой город Манавгат, а до центра Аланьи — 22 км. Инжекум небольшой, но здесь есть как новая недвижимость, так и частные дома с виллами. Район со всех сторон окружен хвойными лесами, очень красивый и уютный. Всей необходимой инфраструктурой располагает соседний более обжитый и застроенный район Авсаллар.Основные причины рассматривать недвижимость в этом районе — это хвойные леса и лучший пляж с мелким песком, куда специально приезжают на отдых с других районов. Здесь же находится уникальный пляж в сосновом лесу с бухтой без волн, в зоне для кемпинга и отдыха на природе. Кроме того, расстояние до аэропорта Антальи небольшое, по сравнению с центром и остальными районами Аланьи.
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