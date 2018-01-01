Проект премиум-класса с шикарными видами на Аланию, район Тюрклер

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тюрклер - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 47 до 158 квадратных метров.Расстояние до моря 200 метров.Известный по роскошным отелям, Тюрклер занимает важное место в сфере туризма. Жилых комплексов здесь строится мало, но в ближайшей перспективе район будет развиваться. В Тюрклере новая недвижимость представлена роскошными комплексами с концепцией люкс отелей. Здесь можно купить апартаменты для отдыха, под сдачу в аренду, для постоянного проживания в самых комфортных условиях.В Тюрклере работает лунапарк, дельфинарий. Много ресторанов, магазинов, сервисов аренды авто, туристических агентств с экскурсиями, сувенирных лавок. Социальная инфраструктура также есть в соседних районах Конаклы и Авсаллар. Через район проходит горная река Каргы, впадающая в море. На берегу бухты с пирсами и волнорезами.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Аланье - район Инжекум.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 47 до 102 м2. Расстояние до моря 700 м.Один из лучших пляжей Турции на берегу Средиземного моря находится в этом района Аланьи. Он расположен на западе от центра, со стороны Анталии, в 88 км от аэропорта. В 30 км находится большой город Манавгат, а до центра Аланьи — 22 км. Инжекум небольшой, но здесь есть как новая недвижимость, так и частные дома с виллами. Район со всех сторон окружен хвойными лесами, очень красивый и уютный. Всей необходимой инфраструктурой располагает соседний более обжитый и застроенный район Авсаллар.Основные причины рассматривать недвижимость в этом районе — это хвойные леса и лучший пляж с мелким песком, куда специально приезжают на отдых с других районов. Здесь же находится уникальный пляж в сосновом лесу с бухтой без волн, в зоне для кемпинга и отдыха на природе. Кроме того, расстояние до аэропорта Антальи небольшое, по сравнению с центром и остальными районами Аланьи.
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 21 квартиры с различными планировками:
Апартаменты с 1 спальней — 17 шт
Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 4 шт
Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства.
Расположение и объекты поблизости
Авсаллар расположен на дороге к аэропорту Анталии, в 25 км от Аланьи. Городских возможностей для жизни в нем хоть и достаточно, но на первый план он вышел своей природой и чистым кислородом. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Инжекум. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Авсаллара есть 5 больниц и поликлиник, 7 аптек, 4 ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе.
Проект находится в 1 км от центра Авсаллара, в 25 км от центра Аланьи и в 1,3 км от пляжа. Кроме того, проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.
Резиденция располагает фитнес-центром, сауной и турецкой баней, круглосуточной охраной, детской площадкой, гаражом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5.
Автомагистраль Е-5 - 1 минута
Станция метробуса - 1 минута
Автомагистраль ТЕМ - 20 минут
Больница - 1 минута
Торговый центр - 1 минута
Университет - 2 минуты