  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Проект семейной концепции с прекрасным видом на город и озеро

Проект семейной концепции с прекрасным видом на город и озеро

Аванос, Турция
от
€218,010
;
20
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Европейской части Стамбула – район Авджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 120,29 до 218,66 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
от
€124,617
Жилой комплекс AURA
Merdivenlikuyu, Турция
от
€102,828
Жилой квартал Современные апартаменты в Алании, Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от
€124,900
Жилой квартал Апартаменты: 1+1 от 57.2 (m2) Премиум класса
Каракокали, Турция
от
€255,000
Жилой комплекс Новый проект в живописном районе Демирташ
Аванос, Турция
от
€101,000
Вы просматриваете
Проект семейной концепции с прекрасным видом на город и озеро
Аванос, Турция
от
€218,010
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Продаются апартаменты в центре Оба
Жилой квартал Продаются апартаменты в центре Оба
Каракокали, Турция
от
€115,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
-Квартира на продажу в центре Оба с бассейном всего в 30 метрах от прекрасного пляжа Оба.Расположена в центре Оба, всего в нескольких минутах ходьбы от торгового центра Оба. Проживая в центре Оба вы можете найти все, что вам нужно. Комплекс  расположен в самом центре города. Оба это прекрасное место для проживания. В апартаментах есть кухня американского типа с гостиной,балкон,две спальни и ванная комната. Одна большая спальня с балконом. В ванной комнате есть мебель и просторная душевая кабина, установлен водонагреватель. Уникальное местоположениеБассейнВсего в 30 метрах от пляжаБалконПолностью меблированаГенераторФитнесСауна
Жилой комплекс Новые квартиры в пешей доступности от моря - Каргыджак
Жилой комплекс Новые квартиры в пешей доступности от моря - Каргыджак
Аванос, Турция
от
€158,400
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 143 квадратных метров. Расстояние до моря 280 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Жилой комплекс Инвестиционное предложение рядом с проектом Стамбульского канала
Жилой комплекс Инвестиционное предложение рядом с проектом Стамбульского канала
Аванос, Турция
от
€249,526
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает квартиры в Стамбуле – район Авджылар.Квартиры имеют планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 104 до 172 м2.Квартиры располагаются в Европейской части Стамбула.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Realting.com
Перейти