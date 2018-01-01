Готовые для проживания апартаменты различных планировок в Гирне

Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Севером Кипре.В продаже линейные квартиры планировок 1+1, 2+1 и 3+1. Площадь квартир от 60 до 90 м2.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.
Горящее предложение! Трехкомнатная квартира в районе Махмутлар, в 350 метрах от моря. Всего в 40 км от местного аэропорта Газипаша, в 12 км от центра города Алания. Квартира после хорошего ремонта со вкусом, полностью меблирована, со всей необходимой техникой и кондиционерами. Расположена на первом этаже. Комплекс без инфраструктуры.
Комплекс расположен в 250 метрах от моря, и длинной ухоженной набережной с беседками и парками с тренажерами. В нескольких метрах от центральной улицы со всеми ресторанами, барами и магазинами, сельскохозяйственным базаром два раза в неделю.В 12 км от центра Алании, в 20 км от местного аэропорта Газипаша. Автобусные остановки так же в пешей доступности, вы легко сможете доехать до центра Алании.Светлая квартира, расположенная на 7-м этаже с востока на юг, площадь квартиры 67 м2. Когда вы входите в квартиру, зал ведет вас в гостиную с американской кухней с приборами из нержавеющей стали. Белые кухонные шкафы с черной мраморной столешницей. Гостиная имеет доступ к террасе с большой раздвижной дверью. С террасы открывается прекрасный вид на зеленую зону с сияющим солнцем. Квартира продается с кухонной техникой, кухонной мебелью, мебелью в ванной комнате, окнами с двойными стеклопакетами. Инфраструктура 5ти звездочного отеля;Хорошее управление в комплексе;Близость моря и инфраструктуры города;Идеально подходит для долгосрочной и краткосрочной аренды. открытый бассейнводная горкадетский бассейнзимний подогреваемый бассейнфитнес центрсаунатурецкая баня (хамам)детская площадкамини клубвитаминный баркафебеседки с зоной бля барбекюофисгенераторвидеонаблюдениеохрана24/7