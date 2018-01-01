Апартаменты 1+1 в новом бутик проекте, центр Алании

Махмутлар центр, Турция

от €110,000

Комплекс находится в 13 км от центра Алании, в 140 км от аэропорта Анталии и в 30 км от аэропорта Алании - Газипаша. Данный проект находится всего в 550 метрах от знаменитой улицы Барбарос и в 700 метрах от пляжа, а в 100 метрах вы найдете все магазины для повседневных нужд, такие как супермаркет, продуктовый магазин, рестораны, прокат автомобилей, бутики, пекарни и кафе, аптеки, мясные лавки и т. д. Проект построен известным застройщиком в Аланье и состоит из трех одиннадцатиэтажных блоков, имеющих в общей сложности 228 квартир, включая роскошные апартаменты в мансарде и пентхаусы. В жилом комплексе находятся ухоженный сад, круглосуточная охрана с видеонаблюдением, красивые ландшафтные зоны общего пользования, фантастический бассейн, солнечные террасы, которые идеально подходят для отдыха солнечных процедур, тренажерный зал для тех, кто предпочитант активный образ жизни. К услугам постояльцев всегда доступны самые различные виды досуга: кинотеатр, аквапарк, бильярд, крытый бассейн, настольный теннис, теннисный корт, сауна, комната отдыха, витаминное кафе, турецкая баня, соляная комната, бесплатный Wi-Fi, паровая баня, детская площадка. Мы предлагаем покупателям приобрести апартаменты в данном комплексе за минимальную цену и иметь возможность сэкономить до 15%. - Приобретая жильё на этапе строительства вы существенно экономите около 15% - Местоположение комплекса удобно расположено неподалеку от пляжа, набережной и объектов инфраструктуры - Возможность приобретения недвижимости в рассрочку без процентов до 2022 года Доступны различные типы апартаментов, в том числе с 1, 2 спальнями и 1 или 2 ванными комнатами, площадью от 55 м² до 275 м². Квартиры имеют доступ к большим террасам с видом на море, многие из них с невероятным панорамным видом на горы. Площадь квартир 1+1 составляет от 55 м2 до 75 м2, цены начинаются от 42 000 Евро до 65 500 Евро. Площадь пентхаусов 2+1 составляет от 112 м2 до 150 м2, цены начинаются от 122 500 Евро до 142 500 Евро. Площадь квартир в стиле лофт составляет 124 м2, цены начинаются от 151 000 Евро. - В случае приобретения недвижимости в рассрочку первоначальный платеж составит всего 20% при подписании договора. - Предоставляется 18 месяцев бесплатной рассрочки платежа. - При оплате наличными денежными средствами наша компания предоставляет скидку в размере 3% Срок сдачи комплекса в эксплуатацию в мае 2022 года.